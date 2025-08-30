Giá vàng dựng đứng

Với mức tăng mạnh tới 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán sáng nay, giá vàng miếng trong nước tiếp tục leo thẳng lên mốc lịch sử mới ở gần 131 triệu/lượng.

Giá vàng miếng SJC vẫn chưa dứt đợt tăng "nóng". Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 30/8, giá vàng miếng trong nước tiếp tục đà bứt phá, tăng thêm 1,3 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt phiên hôm qua, hiện đã lập đỉnh mới ở 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Cùng thời điểm, các thương hiệu lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng nhanh chóng điều chỉnh giá bán vàng miếng ngang bằng với SJC.

Đây là mức giá cao nhất trong lịch sử vàng trong nước, tăng 8 triệu đồng so với đầu tháng 8 (+8%) và cao hơn 46 triệu đồng so với đầu năm (+54%).

Đà tăng này gây bất ngờ với cả nhà đầu tư với các chuyên gia, khi trước đó nhiều người kỳ vọng giá vàng sẽ hạ nhiệt sau khi Nhà nước gỡ bỏ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng và cho phép các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện nhập khẩu vàng nguyên liệu. Tuy nhiên, thay vì giảm, giá vàng liên tục lập đỉnh mới.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC ĐANG Ở ĐỈNH LỊCH SỬ MỚI Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh sáng nay. SJC hiện niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 122,5 - 125 triệu đồng/lượng. Các doanh nghiệp như PNJ, DOJI, Phú Quý đồng loạt đẩy giá vàng nhẫn vượt 125 triệu đồng, trong đó Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 125,4 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường.

Tính từ đầu năm, giá vàng nhẫn đã tăng 46%, người mua từ đầu năm hiện lãi khoảng 41 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của giá vàng trong nước sáng nay chịu nhiều tác động của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đã tăng 30 USD /ounce (+0,89%), lên 3.447 USD /ounce, tương đương khoảng 110 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Như vậy, vàng miếng SJC trong nước vẫn cao hơn giá thế giới tới gần 21 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn khoảng 15 triệu đồng/lượng.