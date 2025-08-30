Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng dựng đứng

  • Thứ bảy, 30/8/2025 09:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Với mức tăng mạnh tới 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán sáng nay, giá vàng miếng trong nước tiếp tục leo thẳng lên mốc lịch sử mới ở gần 131 triệu/lượng.

Giá vàng miếng SJC vẫn chưa dứt đợt tăng "nóng". Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 30/8, giá vàng miếng trong nước tiếp tục đà bứt phá, tăng thêm 1,3 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt phiên hôm qua, hiện đã lập đỉnh mới ở 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Cùng thời điểm, các thương hiệu lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng nhanh chóng điều chỉnh giá bán vàng miếng ngang bằng với SJC.

Đây là mức giá cao nhất trong lịch sử vàng trong nước, tăng 8 triệu đồng so với đầu tháng 8 (+8%) và cao hơn 46 triệu đồng so với đầu năm (+54%).

Đà tăng này gây bất ngờ với cả nhà đầu tư với các chuyên gia, khi trước đó nhiều người kỳ vọng giá vàng sẽ hạ nhiệt sau khi Nhà nước gỡ bỏ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng và cho phép các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện nhập khẩu vàng nguyên liệu. Tuy nhiên, thay vì giảm, giá vàng liên tục lập đỉnh mới.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC ĐANG Ở ĐỈNH LỊCH SỬ MỚI
Nguồn: SJC
Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8
Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1
Bán ra
121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh sáng nay. SJC hiện niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 122,5 - 125 triệu đồng/lượng. Các doanh nghiệp như PNJ, DOJI, Phú Quý đồng loạt đẩy giá vàng nhẫn vượt 125 triệu đồng, trong đó Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 125,4 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường.

Tính từ đầu năm, giá vàng nhẫn đã tăng 46%, người mua từ đầu năm hiện lãi khoảng 41 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của giá vàng trong nước sáng nay chịu nhiều tác động của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đã tăng 30 USD/ounce (+0,89%), lên 3.447 USD/ounce, tương đương khoảng 110 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Như vậy, vàng miếng SJC trong nước vẫn cao hơn giá thế giới tới gần 21 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá vàng tăng cao kỷ lục, dân đổ xô sang mua bạc

Phú Quý, Ancarat đều thông báo cháy hàng các sản phẩm bạc phiên bản giới hạn dịp 2/9. Tổng số lượng bán ra là gần 15.000 thỏi, tương đương hơn 2 tấn bạc.

22 giờ trước

Đỉnh mới của giá vàng

Xu hướng tăng tiếp tục ghi nhận với giá vàng miếng SJC trong phiên giao dịch sáng nay (29/8), kéo giá bán mặt hàng này lên đỉnh lịch sử mới ở 128,9 triệu đồng/lượng.

25:1500 hôm qua

Giá vàng thế giới vượt 3.400 USD/ounce

Giá vàng có thời điểm tăng vọt lên hơn 3.421 USD/ounce, nhưng hiện đã rơi xuống dưới 3.410 USD/ounce.

26:1547 hôm qua

Hồng Nhung

giá vàng Tp. Hồ Chí Minh Tiền mã hóa PNJ vàng miếng sjc vàng nhẫn 24k vàng 9999 vàng sjc giá vàng hôm nay giá vàng trong nước giá vàng thế giới đầu tư vàng

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý