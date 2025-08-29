Giá vàng thế giới vượt 3.400 USD/ounce

Giá vàng có thời điểm tăng vọt lên hơn 3.421 USD/ounce, nhưng hiện đã rơi xuống dưới 3.410 USD/ounce.

Giá vàng thế giới vượt ngưỡng 3.400 USD/ounce, mốc cao nhất hơn một tháng qua. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 28/8, giá vàng thế giới giao ngay tăng 20 USD lên 3.416 USD /ounce, thậm chí có thời điểm chạm đỉnh hơn 3.421 USD /ounce. Đây là các vùng giá cao nhất kể từ phiên 23/7.

Tuy nhiên sau đó, áp lực chốt lời đã khiến giá kim loại quý ngay lập tức quay đầu, hiện dao động quanh mức 3.410 USD /ounce.

Theo các nhà phân tích tại Bank of America (BoA), trong bối cảnh thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng nới lỏng chính sách, lạm phát cao hơn tạm thời hỗ trợ đồng USD. Tuy nhiên, bất kỳ đợt phục hồi nào của đồng USD cũng sẽ nhanh chóng bị bán tháo.

Các nhà kinh tế cũng dự đoán chỉ số PCE lõi (công bố vào 29/8 theo giờ Mỹ) sẽ tăng 2,8% so với cùng kỳ và giữ nguyên so với tháng 6.

"Nếu lạm phát tiếp tục dai dẳng, Fed phải cứng rắn hơn trong việc phản bác kỳ vọng nới lỏng và đồng USD sẽ có thêm một đợt phục hồi ngắn hạn. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng đó chỉ là tín hiệu nhất thời", các nhà phân tích nhấn mạnh.

Diễn biến giá vàng trong 24 giờ qua. Ảnh: TradingView.

Nhìn chung, BoA tin rằng đà tăng của giá vàng vẫn sẽ tiếp diễn, khả năng chạm mốc 4.000 USD /ounce trong nửa đầu năm 2026.

Trong một báo cáo công bố tuần trước, ngân hàng này cho biết áp lực chính trị đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bao gồm cả những chỉ trích từ Tổng thống Donald Trump, có thể tiếp tục gây sức ép lên đồng USD. Lãi suất giảm và đồng USD suy yếu trở thành nền tảng cho đà tăng của vàng.

"Khả năng cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát gia tăng làm cho đồng USD bị mất giá. Trong khi đó, việc hạ lãi suất khi lạm phát vẫn ở mức cao nhiều khả năng đẩy giá kim loại quý lên cao", các nhà phân tích cho biết.

Hiện, thị trường kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất ngay từ tháng 9. Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường đang định giá cao cho một đợt hạ lãi suất 0,25% của Fed.

Dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây khiến BoA phải điều chỉnh dự báo về lãi suất theo hướng giảm. Mặt khác, số liệu việc làm không khả quan cũng như các dấu hiệu khác cho thấy sự điều chỉnh trên thị trường lao động có thể sẽ khiến Fed thay đổi việc đánh giá các rủi ro.