Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng thế giới vượt 3.400 USD/ounce

  • Thứ sáu, 29/8/2025 08:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giá vàng có thời điểm tăng vọt lên hơn 3.421 USD/ounce, nhưng hiện đã rơi xuống dưới 3.410 USD/ounce.

Giá vàng thế giới vượt ngưỡng 3.400 USD/ounce, mốc cao nhất hơn một tháng qua. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 28/8, giá vàng thế giới giao ngay tăng 20 USD lên 3.416 USD/ounce, thậm chí có thời điểm chạm đỉnh hơn 3.421 USD/ounce. Đây là các vùng giá cao nhất kể từ phiên 23/7.

Tuy nhiên sau đó, áp lực chốt lời đã khiến giá kim loại quý ngay lập tức quay đầu, hiện dao động quanh mức 3.410 USD/ounce.

Theo các nhà phân tích tại Bank of America (BoA), trong bối cảnh thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng nới lỏng chính sách, lạm phát cao hơn tạm thời hỗ trợ đồng USD. Tuy nhiên, bất kỳ đợt phục hồi nào của đồng USD cũng sẽ nhanh chóng bị bán tháo.

Các nhà kinh tế cũng dự đoán chỉ số PCE lõi (công bố vào 29/8 theo giờ Mỹ) sẽ tăng 2,8% so với cùng kỳ và giữ nguyên so với tháng 6.

"Nếu lạm phát tiếp tục dai dẳng, Fed phải cứng rắn hơn trong việc phản bác kỳ vọng nới lỏng và đồng USD sẽ có thêm một đợt phục hồi ngắn hạn. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng đó chỉ là tín hiệu nhất thời", các nhà phân tích nhấn mạnh.

gia vang the gioi, gia vang 29/8 anh 1

Diễn biến giá vàng trong 24 giờ qua. Ảnh: TradingView.

Nhìn chung, BoA tin rằng đà tăng của giá vàng vẫn sẽ tiếp diễn, khả năng chạm mốc 4.000 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026.

Trong một báo cáo công bố tuần trước, ngân hàng này cho biết áp lực chính trị đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bao gồm cả những chỉ trích từ Tổng thống Donald Trump, có thể tiếp tục gây sức ép lên đồng USD. Lãi suất giảm và đồng USD suy yếu trở thành nền tảng cho đà tăng của vàng.

"Khả năng cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát gia tăng làm cho đồng USD bị mất giá. Trong khi đó, việc hạ lãi suất khi lạm phát vẫn ở mức cao nhiều khả năng đẩy giá kim loại quý lên cao", các nhà phân tích cho biết.

Hiện, thị trường kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất ngay từ tháng 9. Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường đang định giá cao cho một đợt hạ lãi suất 0,25% của Fed.

Dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây khiến BoA phải điều chỉnh dự báo về lãi suất theo hướng giảm. Mặt khác, số liệu việc làm không khả quan cũng như các dấu hiệu khác cho thấy sự điều chỉnh trên thị trường lao động có thể sẽ khiến Fed thay đổi việc đánh giá các rủi ro.

Xóa độc quyền vàng miếng SJC, bao giờ giá vàng giảm?

Chính sách mới được kỳ vọng làm tăng nguồn cung, gắn kết thị trường trong nước với quốc tế, giảm đầu cơ và buôn lậu, qua đó củng cố niềm tin với thị trường.

15 giờ trước

Giá vàng bất ngờ tăng dựng đứng

Đêm 22/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới bất ngờ tăng vọt 50 USD/ounce sau khi Chủ tịch Fed phát tín hiệu hạ lãi suất trong phiên họp tháng 9.

08:35 23/8/2025

Kỳ vọng giá vàng thế giới tăng tuần tới

Cả 17 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát đều dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, nhờ kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất sau dữ liệu việc làm đáng thất vọng của Mỹ.

13:20 3/8/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Anh Nguyễn

giá vàng thế giới giá vàng 29/8 Donald Trump giá vàng kim loại quý lạm phát Fed

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý