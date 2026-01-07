Sắp tổng điều tra kinh tế trên cả nước

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa tiến hành lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên phạm vi toàn quốc.

Tổng điều tra kinh tế được thực hiện định kỳ 5 năm một lần. Ảnh: Nam Khánh.

Tổng điều tra kinh tế là một trong 3 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia được quy định trong Luật Thống kê, thực hiện định kỳ 5 năm một lần.

Tổng điều tra kinh tế đã được tiến hành 6 lần, lần đầu tiên thực hiện vào năm 1995 và lần gần nhất được thực hiện vào năm 2021; năm 2026 là cuộc Tổng điều tra kinh tế lần thứ 7 tại Việt Nam.

Tổng điều tra kinh tế cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương. Cùng với kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 hình thành bộ cơ sở dữ liệu về thực trạng tình hình phát triển kinh tế của đất nước và các địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê cho biết Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được triển khai trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Nhu cầu về dữ liệu chất lượng cao theo ngành, theo vùng và theo loại hình sở hữu ngày càng quan trọng, phục vụ trực tiếp cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương.

Cuộc tổng điều tra lần này sẽ có nhiều điểm mới như tăng cường ứng dụng công nghệ trong thu thập thông tin; đẩy mạnh khai thác dữ liệu hành chính; triển khai song song các hình thức thu thập qua phiếu điều tra điện tử CAPI và Webform; nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều tra, hướng tới xây dựng hệ thống thống kê hiện đại, minh bạch và hội nhập.

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 sẽ thực hiện thu thập thông tin về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh của 6 loại đơn vị điều tra, gồm: Tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp hạch toán độc lập trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là doanh nghiệp); Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; Hội, hiệp hội; Cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; Tổ hợp tác; Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 do Bộ Tài chính chủ trì triển khai, các bộ, ngành và địa phương chủ trì thu thập thông tin thuộc phạm vi quy định. Trong đó, Bộ Quốc phòng thu thập thông tin của doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quản lý; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thu thập thông tin các đơn vị điều tra đóng trên địa bàn.

Thời gian thu thập thông tin đối với doanh nghiệp tại Hà Nội và TP.HCM là ngày 1/4-31/8; các tỉnh, thành phố có số lượng từ 5.000 doanh nghiệp trở lên thực hiện trong giai đoạn 1/4-30/6; các tỉnh, thành phố còn lại thực hiện vào 1/4-31/5; các tập đoàn, tổng công ty thực hiện vào 1/6-15/7.