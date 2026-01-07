Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Người dân tất bật di dời, bàn giao khu đất 'kim cương' ven hồ Gươm

  • Thứ tư, 7/1/2026 11:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Những ngày gần đây, các hộ dân trong khu vực quy hoạch nhanh chóng di dời tài sản, bàn giao mặt bằng để Hà Nội thực hiện dự án quảng trường, công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm.

Giai toa ho Guom anh 1

Ghi nhận ngày 6/1, nhiều hộ gia đình sinh sống tại khu vực mặt đường Đinh Tiên Hoàng, ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng, phố Lý Thái Tổ... đang tất bật chuyển đồ đạc về chỗ ở mới. Những ngày vừa qua, lực lượng chức năng tích cực tiến hành giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng quảng trường, công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) có tổng mức đầu tư hơn 2.840 tỷ đồng.
Giai toa ho Guom anh 2

Dự án quảng trường, công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) có tổng diện tích khoảng 2,14 ha, đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và được phát triển theo mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD). Khu đất có ranh giới phía tây giáp với hồ Hoàn Kiếm và đường Đinh Tiên Hoàng; phía bắc giáp với khu dân cư hiện có; phía đông giáp với phố Lý Thái Tổ; phía nam giáp với phố Trần Nguyên Hãn. Trong khu vực quy hoạch của dự án có 59 chủ sử dụng nhà đất, bao gồm 17 tổ chức và 42 hộ dân. Ảnh: Google Maps.
Giai toa ho Guom anh 3

Đến nay, phường Hoàn Kiếm đã hoàn tất phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho toàn bộ 17 tổ chức và 42 hộ dân. Nhà chức trách cũng đã tiếp nhận mặt bằng của 8/17 tổ chức tại các địa chỉ số 22 Lý Thái Tổ, số 61 và 63 Đinh Tiên Hoàng, đồng thời đang quây tôn để chuẩn bị phá dỡ các công trình.
Giai toa ho Guom anh 4

Tại khu vực ngõ 61 đường Đinh Tiên Hoàng, nhiều công nhân đang dựng hàng rào tôn để che chắn khi phá dỡ công trình.
Giai toa ho Guom anh 5Giai toa ho Guom anh 6Giai toa ho Guom anh 7Giai toa ho Guom anh 8

Người dân sinh sống trong ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng tất bật thu dọn đồ đạc, di chuyển tới nơi ở mới trong chiều 6/1. Ngay sau khi các hộ dân bàn giao mặt bằng, hoạt động phá dỡ công trình được nhanh chóng triển khai.
Giai toa ho Guom anh 9

Khung cảnh bừa bộn bên trong gian hàng của một hộ kinh doanh đã rời đi, hoàn tất việc trả lại mặt bằng và chuyển hết đồ đạc ra khỏi khu vực theo yêu cầu.
Giai toa ho Guom anh 10

Nhóm thợ thi công tháo dỡ hệ thống dây điện sau khi các hộ dân bàn giao mặt bằng.
Giai toa ho Guom anh 11

Một nhân viên làm việc tại homestay trong ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng kiểm tra và thu gom đồ đạc để chuyển tới cơ sở mới. Chủ cơ sở kinh doanh cho biết sẽ tiến hành di dời nhanh để hoàn thành bàn giao mặt bằng trong ngày 6/1, sớm ổn định công việc tại địa điểm mới.
Giai toa ho Guom anh 12

Những ngày kinh doanh cuối cùng của quán phở Thìn đầu ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng ghi nhận đông lượt khách tới thưởng thức. Theo chủ cơ sở, quán đã mở địa điểm mới tại 19 Hàng Vôi trước 4 tháng.
Giai toa ho Guom anh 13

"Gia đình chúng tôi đã sinh sống và kinh doanh tại đây từ năm 1955. Tôi cũng có chút buồn khi sắp phải di dời, tuy vậy cả gia đình đều đồng lòng chấp hành theo chủ trương chung của thành phố. Sinh hoạt chung cùng hàng xóm trong ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng tuy có lúc xích mích, nhưng sau này mỗi người một phương rồi sẽ rất nhớ tới những kỉ niệm hàng xóm làng giềng gắn kết", bà Trần Thị Vân -chủ quán phở Thìn chia sẻ.

Giai toa ho Guom anh 14

Bước ra khỏi ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng sau khi thu dọn đồ đạc, bà Lê Lan Oánh chia sẻ cảm xúc vương vấn với nơi mình gắn bó 40 năm nay. "Hiện tôi đã thuê nơi ở mới tại phường Hoàn Kiếm, tuy điều kiện có chút khó khăn so với trước đây nhưng tôi tin tưởng sau này sẽ khắc phục được. Điều quan trọng nhất là góp phần ủng hộ chính sách của thành phố thực hiện các công trình công cộng khang trang", bà Oánh nói.
Giai toa ho Guom anh 15

Hàng rào được dựng lên trước khu đất thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội để phục vụ công tác thi công. Hiện tổng công ty đã chuyển trụ sở về đường Võ Chí Công (phường Tây Hồ).
Giai toa ho Guom anh 16

Trước đó trong tháng 12, trụ sở cũ của một chi cục thuộc Sở Y tế Hà Nội tại số 22 Lý Thái Tổ đã được phá dỡ và bàn giao mặt bằng thi công. Các công trình như Trụ sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước, Hội Từ thiện Tấm lòng vàng Hà Nội, Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng chống tệ nạn xã hội, Hội Người mù Hà Nội cũng đã và đang tiến hành tháo dỡ.
Giai toa ho Guom anh 17

Một tòa khách sạn 10 tầng nằm trên mặt tiền phố Lý Thái Tổ cũng nằm trong diện di dời dù mới được đưa vào sử dụng cách đây không lâu. Ghi nhận ngày 6/1, mới chỉ có 1 hộ dân trong ngõ 24 Lý Thái Tổ đã thực hiện bàn giao mặt bằng.

Phá dỡ loạt công trình ở khu đất ‘kim cương’ ven hồ Gươm

Lực lượng chức năng TP Hà Nội đang khẩn trương tháo dỡ nhiều công trình trong phạm vi giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai giai đoạn 1 dự án Quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

14:46 17/12/2025

Phở Thìn và loạt hàng quán, khách sạn bên Hồ Gươm sắp di dời

Các quán ăn và khách sạn bên Hồ Gươm, trong đó có thương hiệu quen thuộc với người dân và du khách như phở Thìn Bờ Hồ, sắp di dời để phục vụ dự án quảng trường, công viên.

05:48 15/12/2025

Đường 2.000 tỷ ở khu đông TP.HCM sau 9 tháng thi công mở rộng

Dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định đang được đẩy nhanh tiến độ trong những ngày đầu năm, với kỳ vọng sớm hoàn thành nhằm giảm áp lực giao thông khu vực cảng Cát Lái và phía đông TP.HCM.

31:1876 hôm qua

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Đinh Hà

Giải tỏa hồ Gươm Hà Nội Công viên Hồ Gươm phía Đông di dời giải tỏa đất kim cương

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý