Người dân tất bật di dời, bàn giao khu đất 'kim cương' ven hồ Gươm

Ghi nhận ngày 6/1, nhiều hộ gia đình sinh sống tại khu vực mặt đường Đinh Tiên Hoàng, ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng, phố Lý Thái Tổ... đang tất bật chuyển đồ đạc về chỗ ở mới. Những ngày vừa qua, lực lượng chức năng tích cực tiến hành giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng quảng trường, công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm ( Hà Nội ) có tổng mức đầu tư hơn 2.840 tỷ đồng .

Dự án quảng trường, công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) có tổng diện tích khoảng 2,14 ha, đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và được phát triển theo mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD). Khu đất có ranh giới phía tây giáp với hồ Hoàn Kiếm và đường Đinh Tiên Hoàng; phía bắc giáp với khu dân cư hiện có; phía đông giáp với phố Lý Thái Tổ; phía nam giáp với phố Trần Nguyên Hãn. Trong khu vực quy hoạch của dự án có 59 chủ sử dụng nhà đất, bao gồm 17 tổ chức và 42 hộ dân. Ảnh: Google Maps.

Đến nay, phường Hoàn Kiếm đã hoàn tất phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho toàn bộ 17 tổ chức và 42 hộ dân. Nhà chức trách cũng đã tiếp nhận mặt bằng của 8/17 tổ chức tại các địa chỉ số 22 Lý Thái Tổ, số 61 và 63 Đinh Tiên Hoàng, đồng thời đang quây tôn để chuẩn bị phá dỡ các công trình.

Người dân sinh sống trong ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng tất bật thu dọn đồ đạc, di chuyển tới nơi ở mới trong chiều 6/1. Ngay sau khi các hộ dân bàn giao mặt bằng, hoạt động phá dỡ công trình được nhanh chóng triển khai.

Khung cảnh bừa bộn bên trong gian hàng của một hộ kinh doanh đã rời đi, hoàn tất việc trả lại mặt bằng và chuyển hết đồ đạc ra khỏi khu vực theo yêu cầu.

Một nhân viên làm việc tại homestay trong ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng kiểm tra và thu gom đồ đạc để chuyển tới cơ sở mới. Chủ cơ sở kinh doanh cho biết sẽ tiến hành di dời nhanh để hoàn thành bàn giao mặt bằng trong ngày 6/1, sớm ổn định công việc tại địa điểm mới.

Những ngày kinh doanh cuối cùng của quán phở Thìn đầu ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng ghi nhận đông lượt khách tới thưởng thức. Theo chủ cơ sở, quán đã mở địa điểm mới tại 19 Hàng Vôi trước 4 tháng.

"Gia đình chúng tôi đã sinh sống và kinh doanh tại đây từ năm 1955. Tôi cũng có chút buồn khi sắp phải di dời, tuy vậy cả gia đình đều đồng lòng chấp hành theo chủ trương chung của thành phố. Sinh hoạt chung cùng hàng xóm trong ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng tuy có lúc xích mích, nhưng sau này mỗi người một phương rồi sẽ rất nhớ tới những kỉ niệm hàng xóm làng giềng gắn kết", bà Trần Thị Vân -chủ quán phở Thìn chia sẻ.

Bước ra khỏi ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng sau khi thu dọn đồ đạc, bà Lê Lan Oánh chia sẻ cảm xúc vương vấn với nơi mình gắn bó 40 năm nay. "Hiện tôi đã thuê nơi ở mới tại phường Hoàn Kiếm, tuy điều kiện có chút khó khăn so với trước đây nhưng tôi tin tưởng sau này sẽ khắc phục được. Điều quan trọng nhất là góp phần ủng hộ chính sách của thành phố thực hiện các công trình công cộng khang trang", bà Oánh nói.

Hàng rào được dựng lên trước khu đất thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội để phục vụ công tác thi công. Hiện tổng công ty đã chuyển trụ sở về đường Võ Chí Công (phường Tây Hồ).

Trước đó trong tháng 12, trụ sở cũ của một chi cục thuộc Sở Y tế Hà Nội tại số 22 Lý Thái Tổ đã được phá dỡ và bàn giao mặt bằng thi công. Các công trình như Trụ sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước, Hội Từ thiện Tấm lòng vàng Hà Nội, Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng chống tệ nạn xã hội, Hội Người mù Hà Nội cũng đã và đang tiến hành tháo dỡ.

Một tòa khách sạn 10 tầng nằm trên mặt tiền phố Lý Thái Tổ cũng nằm trong diện di dời dù mới được đưa vào sử dụng cách đây không lâu. Ghi nhận ngày 6/1, mới chỉ có 1 hộ dân trong ngõ 24 Lý Thái Tổ đã thực hiện bàn giao mặt bằng.

Các quán ăn và khách sạn bên Hồ Gươm, trong đó có thương hiệu quen thuộc với người dân và du khách như phở Thìn Bờ Hồ, sắp di dời để phục vụ dự án quảng trường, công viên.

