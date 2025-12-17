Phá dỡ loạt công trình ở khu đất ‘kim cương’ ven hồ Gươm

|
Những ngày gần đây, lực lượng chức năng liên tục triển khai máy móc phương tiện để phá dỡ các công trình thuộc diện thu hồi mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 1 Quảng trường công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Trụ sở cũ của một chi cục thuộc Sở Y tế Hà Nội tại số 22 Lý Thái Tổ đang được tích cực phá dỡ và dự kiến hoàn tất bàn giao mặt bằng sau khoảng 40 ngày. Để đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cho người dân, du khách quanh khu vực hồ Gươm, đơn vị thi công thường xuyên phun nước, hạn chế bụi phát tán trong quá trình hạ giải.
Một toà khách sạn 10 tầng nằm trên mặt tiền phố Lý Thái Tổ cũng nằm trong diện di dời dù mới được đưa vào sử dụng cách đây không lâu.
4 công trình đang được phá dỡ gồm: Trụ sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước: 197,1 m². Hội Từ thiện Tấm lòng vàng Hà Nội: 50,1 m²; Chi cục Dân số, Trẻ em và PC tệ nạn xã hội: 541 m²; Hội Người mù Hà Nội: 189,8 m²
Các hạng mục chuẩn bị phá dỡ gồm Văn phòng UBND TP với diện tích 145 m² và Trụ sở Tiếp công dân TP rộng 446,8 m²; bên cạnh đó, 25 hộ dân đã nhận tiền bồi thường và đang chuẩn bị bàn giao mặt bằng.
Công tác phá dỡ được phường Hoàn Kiếm triển khai nghiêm ngặt theo quy trình kỹ thuật, từ cao xuống thấp, tháo dỡ cấu kiện, thu gom phế thải và lắp dựng hàng rào an toàn, áp dụng với 17 cơ quan, tổ chức và 43 hộ dân theo quyết định phê duyệt thiết kế.
Trong phạm vi khu vực quy hoạch phá dỡ, nhiều hàng quán đã tạm dừng hoạt động, đóng cửa kinh doanh và thông báo chuyển sang địa điểm mới.
Quán phở Thìn nằm trên phố Đinh Tiên Hoàng đã chuẩn bị quán mới tại 19 Hàng Vôi trước 4 tháng.
"Trong con ngõ này gắn liền với ba đời nhà chúng tôi. Ở tại con phố Lý Thái Tổ, thường ngày tôi bán trà đá kiếm đồng ra đồng vào nhưng sắp tới chuyển đi sang chung cư được hỗ trợ tôi không biết phải làm gì để kiếm thêm thu nhập", bà Đỗ Thị Dượng (80 tuổi, quận Hoàn Kiếm) tiếc nuối chia sẻ.
Ở giai đoạn 1, dự án đang được triển khai với trọng tâm là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên diện tích hơn 21.000 m², song song đầu tư quảng trường, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe, hệ thống chiếu sáng, Wi-Fi và camera an ninh.
Dự kiến giai đoạn 1 hoàn thành trong năm 2026, sau đó là giai đoạn 2 với định hướng phát triển không gian ngầm khoảng 3 tầng, kết nối trực tiếp ga C9 tuyến metro số 2, phục vụ các hoạt động văn hóa, dịch vụ và thương mại.