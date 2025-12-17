Phá dỡ loạt công trình ở khu đất ‘kim cương’ ven hồ Gươm

Trụ sở cũ của một chi cục thuộc Sở Y tế Hà Nội tại số 22 Lý Thái Tổ đang được tích cực phá dỡ và dự kiến hoàn tất bàn giao mặt bằng sau khoảng 40 ngày. Để đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cho người dân, du khách quanh khu vực hồ Gươm, đơn vị thi công thường xuyên phun nước, hạn chế bụi phát tán trong quá trình hạ giải.