Dỡ trụ sở đầu, khởi động dự án Quảng trường - công viên hồ Hoàn Kiếm

  • Thứ bảy, 13/12/2025 13:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 25 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng của dự án Quảng trường- công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm, đồng thời tiến hành phá dỡ 7 cơ quan, tổ chức trong phạm vi dự án.

ho Hoan Kiem anh 1

Ghi nhận của phóng viên, công trình đầu tiên đang được nhà thầu tháo dỡ trên tuyến phố Lý Thái Tổ.
ho Hoan Kiem anh 2

Đây là trụ sở cũ của một chi cục trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, tại số 22 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
ho Hoan Kiem anh 3

Công nhân, máy móc thiết bị được điều động phá dỡ công trình nằm trong phạm vi mặt bằng thu hồi để phục vụ Dự án đầu tư xây dựng phân kỳ 1 - Quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).
ho Hoan Kiem anh 4

Đến hiện tại đã phá dỡ xong 2/3 hạng mục công trình. Quy trình phá dỡ từ cao xuống thấp, tháo cấu kiện rời, thu gom phế thải, lắp dựng hàng rào an toàn.
ho Hoan Kiem anh 5

Công tác phá dỡ công trình nhanh chóng, hiệu quả không gây mất an toàn và ảnh hưởng đến công trình lân cận.
ho Hoan Kiem anh 6

Để phục vụ dự án 17 cơ quan, tổ chức và 43 hộ dân di dời tháo dỡ theo quyết định phê duyệt thiết kế.
ho Hoan Kiem anh 7
ho Hoan Kiem anh 8

Hiện tại Dự án đầu tư xây dựng phân kỳ I (giai đoạn 1) Quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm phá dỡ các công trình đối với 7 cơ quan, tổ chức trong phạm vi khu đất thực hiện dự án.
ho Hoan Kiem anh 9

Chi cục Dân số, Trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội, Văn phòng UBND thành phố. Thành hội người mù Hà Nội, Hội từ thiện tấm lòng vàng Hà Nội, Trụ sở giao dịch kho bạc Nhà nước.
ho Hoan Kiem anh 10

Trụ sở tiếp công dân thành phố 34 Lý Thái Tổ.
ho Hoan Kiem anh 11

Công trình có kiến trúc đẹp góc ngã tư phố Lý Thái Tổ - Trần Nguyên Hãn.
ho Hoan Kiem anh 12

Trụ sở Điện lực Hoàn Kiếm trước đây số 69 C Đinh Tiên Hoàng.
ho Hoan Kiem anh 13

Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm do UBND phường Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư, được chia làm 2 giai đoạn.Giai đoạn 1 tập trung xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên bằng nguồn vốn đầu tư công. Giai đoạn 2 xây dựng ba tầng hầm dưới quảng trường, kết nối với nhà ga C9 của tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

hồ Hoàn Kiếm Hà Nội

