Dỡ trụ sở đầu, khởi động dự án Quảng trường - công viên hồ Hoàn Kiếm

Ghi nhận của phóng viên, công trình đầu tiên đang được nhà thầu tháo dỡ trên tuyến phố Lý Thái Tổ.
Đây là trụ sở cũ của một chi cục trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, tại số 22 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Công nhân, máy móc thiết bị được điều động phá dỡ công trình nằm trong phạm vi mặt bằng thu hồi để phục vụ Dự án đầu tư xây dựng phân kỳ 1 - Quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Đến hiện tại đã phá dỡ xong 2/3 hạng mục công trình. Quy trình phá dỡ từ cao xuống thấp, tháo cấu kiện rời, thu gom phế thải, lắp dựng hàng rào an toàn.
Công tác phá dỡ công trình nhanh chóng, hiệu quả không gây mất an toàn và ảnh hưởng đến công trình lân cận.
Để phục vụ dự án 17 cơ quan, tổ chức và 43 hộ dân di dời tháo dỡ theo quyết định phê duyệt thiết kế.
Hiện tại Dự án đầu tư xây dựng phân kỳ I (giai đoạn 1) Quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm phá dỡ các công trình đối với 7 cơ quan, tổ chức trong phạm vi khu đất thực hiện dự án.
Chi cục Dân số, Trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội, Văn phòng UBND thành phố. Thành hội người mù Hà Nội, Hội từ thiện tấm lòng vàng Hà Nội, Trụ sở giao dịch kho bạc Nhà nước.
Trụ sở tiếp công dân thành phố 34 Lý Thái Tổ.
Công trình có kiến trúc đẹp góc ngã tư phố Lý Thái Tổ - Trần Nguyên Hãn.
Trụ sở Điện lực Hoàn Kiếm trước đây số 69 C Đinh Tiên Hoàng.
Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm do UBND phường Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư, được chia làm 2 giai đoạn.Giai đoạn 1 tập trung xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên bằng nguồn vốn đầu tư công. Giai đoạn 2 xây dựng ba tầng hầm dưới quảng trường, kết nối với nhà ga C9 của tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.
