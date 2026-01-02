Thời tiết ngày 3/1: Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại

Ngày 3/1, Bắc Bộ và Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại và nguy cơ băng giá; Trung Bộ xuất hiện mưa, mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa đến mưa to; Nam Bộ và Tây Nguyên phổ biến đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 2 đến ngày 4/1, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa vài nơi; trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá.

Từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Hà Tĩnh trời rét; khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời lạnh.

Các khu vực khác: Đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 2, ngày 3/1

TP. Hà Nội: Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ.Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ; có nơi trên 20 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, có nơi dưới 9 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ, có nơi trên 19 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 19-21 độ, phía Nam 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Bắc có nơi dưới 20 độ.Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, phía Nam có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.