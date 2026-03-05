Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu báo cáo vụ 8 nhà dân bên 'bờ vực'

Liên quan vụ 8 nhà dân chênh vênh bên "bờ vực", Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu khẩn trương kiểm tra, làm rõ, xử lý, bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện.

Nhà thầu vẫn tiếp tục thi công hạ cốt nền đường ở Đồng Nai Ngày 3/3, nhà thầu vẫn tiếp tục rầm rộ thi công hạ cốt nền đường, nhiều xe ben xếp hàng đậu sẵn chờ chuyển cát đi.

Cụ thể, ngày 4/3 của Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai có văn bản gửi Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc chuyển nội dung báo đăng liên quan đến việc thi công hạ cốt nền đường thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 đoạn qua xã Tân Lợi, khiến phía trước nhà trở thành bờ vực sâu với vách đất dựng đứng, nhiều hộ dân ở mặt tiền đường đang phải sống trong sợ hãi.

Quá trình thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753, khiến 8 nhà dân chênh vênh bên "bờ vực" ở xã Tân Lợi.

Thừa lệnh của Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, Văn phòng Tỉnh ủy chuyển thông tin báo chí phản ánh đến Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh để lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý, làm rõ nội dung báo đăng, bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường.

Kết quả kiểm tra, xử lý báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 9/3.

Trước đó, ngày 2/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh việc hạ cốt nền trong quá trình thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753, khiến 8 nhà dân ở xã Tân Lợi chênh vênh bên mép vực sâu.

Đồng thời, rà soát hồ sơ thiết kế, thi công của dự án, xác định, làm rõ nguyên nhân xảy ra tình trạng nêu trên; đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý nhằm bảo đảm lối đi cho người dân, an toàn công trình theo đúng quy định của pháp luật.

* Ngày 4/3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân xã Tân Lợi, cùng các đơn vị liên quan đã có buổi làm việc với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc hạ cốt nền đường trên tuyến ĐT.753, nhằm bàn giải pháp bố trí nơi ở tạm trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Các hộ dân phản ánh, việc đi lại, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, trong đó, nhiều căn nhà nằm sát mép taluy đào, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, có thể sập nếu trời mưa lớn. Người dân bày tỏ nguyện vọng được tạm thời di dời đến nơi ở khác trong thời gian chờ cơ quan chức năng hoàn tất phương án bồi thường.

Người dân ký nhận tiền hỗ trợ chi phí chỗ ở tạm thời trong ngày 4/3.

Đại diện các cơ quan liên quan thống nhất phương án hỗ trợ kinh phí chỗ ở tạm thời nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai phối hợp địa phương đề xuất hỗ trợ mỗi hộ 6 triệu đồng/tháng trong thời gian 6 tháng, từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Sau khi nhận tiền hỗ trợ (36 triệu đồng/1 hộ), các hộ dân sẽ chủ động di dời người và tài sản trong một ngày phục vụ thi công và mong các cơ quan chức năng sớm hoàn tất thủ tục bồi thường để an cư.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) phê duyệt vào cuối năm 2023. Tuyến đường có chiều dài 13km, đi qua xã Đồng Tâm, xã Tân Lợi và phường Bình Phước, tổng mức đầu tư 480 tỷ đồng . Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.