Tin mới vụ nhà dân ở Đồng Nai bị đẩy sát miệng 'vực sâu'

Ngày 4/3, Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng chính quyền địa phương đã tổ chức đối thoại, thống nhất phương án hỗ trợ cho 8 hộ dân bị ảnh hưởng.

Nhà thầu vẫn tiếp tục thi công hạ cốt nền đường ở Đồng Nai Ngày 3/3, nhà thầu vẫn tiếp tục rầm rộ thi công hạ cốt nền đường, nhiều xe ben xếp hàng đậu sẵn chờ chuyển cát đi.

Tại buổi làm việc, các hộ dân phản ánh tình trạng hạ cốt nền đường quá sâu đã biến nhà ở của họ thành những "ốc đảo" chênh vênh trên vách đất dựng đứng, cao hơn mặt đường từ 6 m đến 8 m.

Việc đi lại bị triệt tiêu, người dân phải dùng thang leo hoặc trải lưới thép để bám trụ. Nguy cơ sạt lở khi mùa mưa cận kề khiến cuộc sống của bà con luôn trong trạng thái bất an.

Trước tình hình này, Ban QLDA tỉnh, phối hợp với địa phương và các bên có liên quan đề xuất hỗ trợ chi phí chỗ ở tạm thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng do chênh cao sau khi đào hạ nền bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Theo đó, hỗ trợ mỗi hộ 6 triệu đồng/tháng trong vòng 6 tháng để họ chủ động tìm nơi ở mới, chờ hoàn tất công tác bồi thường theo quy định. Người dân cam kết di dời người và tài sản sau khi nhận kinh phí hỗ trợ. Nhà thầu cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, không làm hư hại phần tài sản còn lại của người dân.

Người dân thống nhất phương án được hỗ trợ để di dời.

Theo đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch cao độ bất thường này là do dự án có sự thay đổi về quy mô.

Cụ thể, vào tháng 4/2025, cấp thẩm quyền đã phê duyệt điều chỉnh vận tốc thiết kế từ 60 km/h lên 80 km/h. Việc nâng tiêu chuẩn kỹ thuật buộc đơn vị thi công phải hạ dốc dọc tại một số đoạn tuyến để đảm bảo an toàn giao thông theo quy chuẩn mới.

Tuy nhiên, do sự thiếu đồng bộ giữa tiến độ thi công hạ nền và công tác giải phóng mặt bằng đã dẫn đến tình trạng nhà dân "treo" trên miệng vực.

Nhà dân cao hơn mặt đường từ 6 tới 8 m.

Trước thông tin phản ánh từ người dân và báo chí, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các sở ngành liên quan vào cuộc xử lý khẩn cấp.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị phải rà soát kỹ hồ sơ thiết kế, xác minh thực tế và tham mưu giải pháp xử lý dứt điểm, báo cáo phương án trước ngày 7/3. Mục tiêu cao nhất là không để tình trạng mất an toàn kéo dài, thực hiện các chính sách để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 được UBND tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) phê duyệt vào cuối năm 2023. Tuyến đường có chiều dài 13 km, đi qua xã Đồng Tâm, xã Tân Lợi và phường Bình Phước, của tỉnh Bình Phước cũ, tổng mức đầu tư 480 tỷ đồng .

Đây là tuyến có điểm đầu tại ngã tư Sóc Miên (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai), điểm cuối giao với đường Đồng Phú - Bình Dương.