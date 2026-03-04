Tin mới vụ 'học sinh liếm đất' ở Phú Thọ

Sau thông tin phản ánh một giáo viên tiểu học bị tố có hành vi không ngăn chặn học sinh “liếm đất” trong giờ học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã quyết liệt chấn chỉnh.

Ngày 4/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản hỏa tốc số 616/SGD&ĐT-HSSV (ký ngày 26/2), yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn trường học, quyết liệt chấn chỉnh đạo đức nhà giáo, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đạo đức sư phạm.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ việc liên quan đến ứng xử của giáo viên, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Cụ thể, ngày 24/2, trên mạng xã hội lan truyền thông tin phản ánh một giáo viên tại Trường Tiểu học Trưng Nhị (phường Phúc Yên) bị tố có hành vi không ngăn chặn học sinh “liếm đất” trong giờ học.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, nhà trường đã tạm đình chỉ giảng dạy đối với giáo viên liên quan để phục vụ công tác xác minh.

Trước đó, tháng 12/2025, tại Trường Tiểu học Bá Hiến B (xã Bình Tuyền), phụ huynh phản ánh việc một giáo viên dùng thước kẻ tác động vào học sinh khiến em bị xây xát vùng mũi.

Lãnh đạo nhà trường đã yêu cầu giáo viên làm tường trình, tạm dừng giảng dạy để kiểm điểm, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ sự việc.

Theo nội dung văn bản chỉ đạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ yêu cầu, các đơn vị thực hiện nghiêm quy trình 5 bước gồm: phát hiện, cảnh báo, can thiệp, xử lý và báo cáo khi xảy ra vụ việc liên quan đến bạo lực học đường; tuyệt đối không che giấu, không xử lý nội bộ nếu có vi phạm. Các cơ sở giáo dục tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; đồng thời rà soát, chấn chỉnh tác phong, chuẩn mực nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong công tác quản lý; yêu cầu xử lý nghiêm, khách quan, công khai kết quả đối với các trường hợp vi phạm theo quy định. Các nhà trường tăng cường phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ khẳng định bảo đảm an toàn trường học và giữ gìn hình ảnh nhà giáo là nhiệm vụ trọng tâm; yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo, góp phần củng cố niềm tin của phụ huynh và xã hội đối với ngành Giáo dục địa phương.