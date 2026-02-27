Vụ 'học sinh liếm đất' ở Phú Thọ: Cô giáo giải thích gì?

Theo giải thích của giáo viên, hành động liếm đất của học sinh là bộc phát, cô giáo không kịp thời ngăn cản.

Trường Tiểu học Trưng Nhị (phường Phúc Yên, Phú Thọ). Ảnh: FBNT.

Liên quan đến vụ "cô giáo bị tố bắt học sinh lớp 2 liếm đất", trường Tiểu học Trưng Nhị (phường Phúc Yên, Phú Thọ) cho biết nhà trường đã làm việc, yêu cầu giáo viên liên quan viết tường trình.

Theo đó, cô giáo cho biết vào tiết 3 buổi chiều 24/2, trong giờ học môn Đạo đức do mình phụ trách, lớp có giấy rác nên cô đã yêu cầu học sinh đi nhặt.

Sau đó, cô yêu cầu học sinh đưa ra các biện pháp để lớp học trở nên sạch sẽ hơn. Học sinh đưa ra một số phương án, trong đó có phương án “dùng lưỡi liếm, mũi hít”.

Thông tin "cô giáo bắt học sinh liếm đất" lan truyền trên mạng xã hội.

Nhiều em hưởng ứng và cúi xuống. Trong đó, một số em nhanh nhẹn thực hiện hành động này.

"Trên thực tế, cứ đến tiết dạy của cô, cô và cả lớp đều vệ sinh lớp học và giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học cho các em. Tuy nhiên, trong tiết dạy ngày 24/2 phát sinh một tình huống bất ngờ nên bản thân cô giáo chưa kịp thời ngăn cản hành động bộc phát của học sinh, dẫn đến sự việc trên", báo cáo của trường nêu.

Hiện, nhà trường đã tạm thời cho thôi đứng lớp với giáo viên này và chuyển cô sang phụ trách công tác thiết bị trường học. Việc này nhằm đảo bảo khách quan trong quá trình điều tra, đồng thời bảo vệ uy tín của đội ngũ giáo viên, ổn định tâm lý học sinh.

UBND phường Phúc Yên cũng đã giao Công an phường Phúc Yên xác minh các thông tin xuất hiện trên mạng xã hội để đảm bảo quyền lợi của các cá nhân liên quan, cũng như đảm bảo thận trọng, khách quan, đúng quy định trong giải quyết.

Trước đó, như Tri Thức - Znews đã thông tin, từ tối 25/2, mạng xã hội xôn xao trước thông tin "một giáo viên bắt các học sinh trong lớp phải liếm đất". Theo phản ánh của phụ huynh, giáo viên này "bắt 35/40 học sinh trong lớp phải liếm đất vì ghế của cô bị bẩn", "một số em không thực hiện nhưng phải cúi xuống mặt đất vì quá sợ". Có phụ huynh phản ánh con về nhà với lưỡi đầy đất với cát, súc miệng không sạch.

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc, đồng thời yêu cầu nhà trường xử lý nghiêm nếu hành vi của giáo viên là có thật.

UBND phường Phúc Yên đã nhanh chóng vào cuộc, chỉ đạo phòng chuyên môn làm việc với nhà trường để xác minh sự việc. Cơ quan chức năng đã tiến hành thu thập thông tin từ phía nhà trường, giáo viên và phụ huynh để làm rõ các thông tin liên quan.