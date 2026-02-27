Sự thật vụ 'học sinh liếm đất' ở Phú Thọ

Liên quan đến thông tin "giáo viên bắt học sinh liếm đất", Sở GD&ĐT Phú Thọ đã nhận văn bản báo cáo từ trường Tiểu học Trưng Nhị.

Sáng 27/2, trao đổi với Tri Thức - Znews, lãnh đạo Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết trường Tiểu học Trưng Nhị (phường Phúc Yên, Phú Thọ) đã tiến hành xác minh và có văn bản gửi sở.

Theo vị lãnh đạo, xác minh ban đầu cho thấy sự việc xảy ra vào buổi học chiều ngày 24/2, tại lớp 2A2, trường Tiểu học Trưng Nhị. Trong giờ học, thấy lớp có nhiều rác, giáo viên bộ môn đã yêu cầu học sinh dọn vệ sinh. Sau đó, giáo viên yêu cầu học sinh nêu phương án để lớp học luôn sạch sẽ. Học sinh đưa ra nhiều phương án, trong đó có em nêu cách "liếm, hít". Theo báo cáo, có một số em đã thực hiện phương án trên.

Thông tin "cô giáo bắt học sinh liếm đất" lan truyền trên mạng xã hội.

"Không phải cô giáo bắt. Giáo dục học sinh không thể có chuyện đó. Giáo viên trong sự việc cũng là người năng động, phẩm chất đạo đức tốt", vị lãnh đạo nói. "Sự việc chỉ là vô tình, không hữu ý. Do bị đẩy lên mạng xã hội nên có nhiều thông tin suy diễn".

Cũng theo vị lãnh đạo, hiện tại, UBND phường Phúc Yên đã giáo Công an phường xác minh, tham mưu giải quyết. Về hướng xử lý, vị lãnh đạo cho biết cần phải đợi kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng.

Trong khi đó, theo thông tin từ trường Tiểu học Trưng Nhị, nhà trường tạm thời ngừng công tác giảng dạy đối với cô N.T.S. (giáo viên lớp 2A2). Cô giáo sẽ chuyển sang phụ trách công tác thiết bị trường học từ ngày 25/2 đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Việc tạm thời cho thôi đứng lớp với cô N.T.S nhằm đảo bảo khách quan trong quá trình điều tra, đồng thời bảo vệ uy tín của đội ngũ giáo viên, ổn định tâm lý học sinh.

Trước đó, như Tri Thức - Znews đã thông tin, từ tối 25/2, mạng xã hội xôn xao trước thông tin "một giáo viên bắt các học sinh trong lớp phải liếm đất". Theo phản ánh của phụ huynh, giáo viên này "bắt 35/40 học sinh trong lớp phải liếm đất vì ghế của cô bị bẩn".

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc, đồng thời yêu cầu nhà trường xử lý nghiêm nếu hành vi của giáo viên là có thật.

UBND phường Phúc Yên đã nhanh chóng vào cuộc, chỉ đạo phòng chuyên môn làm việc với nhà trường để xác minh sự việc. Cơ quan chức năng đã tiến hành thu thập thông tin từ phía nhà trường, giáo viên và phụ huynh để làm rõ các thông tin liên quan.