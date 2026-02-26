Xác minh thông tin giáo viên bắt học sinh tiểu học liếm đất

UBND phường Phúc Yên đang làm rõ phản ánh liên quan đến một giáo viên tiểu học được cho là có hành vi bắt học sinh liếm đất.

Từ tối 25/2, mạng xã hội xôn xao trước thông tin một giáo viên bắt các học sinh trong lớp phải liếm đất.

Thông tin cô giáo bắt học sinh liếm đất lan truyền trên mạng xã hội.

Cụ thể, theo phản ánh, giáo viên này thuộc trường Tiểu học Trưng Nhị (phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ). Cô bắt 35/40 học sinh trong lớp phải liếm đất vì ghế của cô bị bẩn.

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc, đồng thời yêu cầu nhà trường xử lý nghiêm nếu hành vi của giáo viên là có thật.

Chiều 26/2, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện UBND phường Phúc Yên cho biết đã nắm được thông tin sự việc. Hiện tại, UBND phường chỉ đạo phòng chuyên môn làm việc với nhà trường để xác minh sự việc. Cơ quan chức năng đang thu thập thông tin từ phía nhà trường, giáo viên và phụ huynh để làm rõ các thông tin liên quan.