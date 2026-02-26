ĐH Bách khoa TP.HCM nhân hệ số 2 môn Toán cho mọi đầu điểm

Đại học Bách khoa TP.HCM dành khoảng 95-99% tổng chỉ tiêu để xét tuyển tổng hợp và sẽ nhân đôi điểm toán khi xét tuyển.

Ngày 26/2, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) thông báo nhà trường dự kiến tuyển 5.685 chỉ tiêu cho 44 ngành đào tạo đại học chính quy. Năm 2026, trường tiếp tục duy trì phương thức xét tuyển tổng hợp là phương thức chính.

Cụ thể, 95-99% tổng chỉ tiêu được dành cho phương thức xét tuyển kết hợp kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ THPT cùng các tiêu chí về năng lực khác và hoạt động xã hội. Khoảng 1-5% chỉ tiêu còn lại được sử dụng để xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

Đáng chú ý, từ năm 2026, Đại học Bách khoa TP.HCM nhân đôi điểm môn Toán trong cả ba nguồn dữ liệu gồm học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả đánh giá năng lực. Trong các năm trước, việc nhân hệ số 2 chỉ áp dụng với bài thi đánh giá năng lực.

Công thức tính điểm xét tuyển và điểm cộng do nhà trường công bố.

Nhà trường lưu ý, nếu thí sinh thuộc nhiều diện xét tuyển hoặc nhiều tổ hợp, điểm xét tuyển cao nhất sẽ được sử dụng để xét. Với các chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, tiên tiến, chuyển tiếp quốc tế và liên kết quốc tế, thí sinh bắt buộc đáp ứng chuẩn đầu vào tiếng Anh.

Cụ thể, mức tối thiểu đối với các chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, tiên tiến, chuyển tiếp quốc tế là IELTS Academic 6.0 hoặc TOEFL iBT 78, TOEIC Nghe - Đọc 730 và Nói - Viết 280. Thí sinh đạt IELTS 5.5 được xét tạm trúng tuyển nhưng phải bổ sung chứng chỉ đạt chuẩn trước khi nhập học.

Với chương trình liên kết Cử nhân Kỹ thuật Quốc tế (TNE), nhà trường đặt yêu cầu cao hơn là IELTS Academic 6.5 (kỹ năng Viết từ 6.0), TOEFL iBT 79 (Viết từ 21), PTE 58 (Viết từ 50), Cambridge C1 Advanced/C2 Proficiency đạt 176 (Viết từ 169) hoặc hoàn thành UTS College AE5. Nhà trường chỉ chấp nhận các chứng chỉ tiếng Anh học thuật còn hiệu lực tại thời điểm xét tuyển và nhập học.

Năm 2026, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM dự kiến thu học phí theo kỳ với số tín chỉ tối đa là 18 tín chỉ/kỳ. Học phí trung bình dự kiến của năm học 2026-2027 đối với chương trình chuẩn là 31,5 triệu đồng/năm còn chương trình tiên tiến, dạy học bằng tiếng Anh là 80 triệu đồng/năm.

Bên cạnh chính sách tuyển sinh, Đại học Bách khoa TP.HCM triển khai nhiều chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính nhằm đồng hành cùng sinh viên trong quá trình học tập.

Hàng năm, nhà trường trích 8% tổng nguồn thu học phí để cấp học bổng khuyến khích học tập, với giá trị lên tới 120% học phí mỗi học kỳ cho một suất. Quỹ Học bổng và Hỗ trợ phát triển Bách khoa hiện có quy mô khoảng 40 tỷ đồng , góp phần hỗ trợ sinh viên có thành tích học tập xuất sắc hoặc hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, nguồn học bổng vận động từ các đối tác nước ngoài, tổ chức và doanh nghiệp đạt hơn 16 tỷ đồng , dành cho sinh viên có kết quả học tập tốt, tích cực tham gia hoạt động phong trào hoặc gặp khó khăn về tài chính. Sinh viên theo học các chương trình đào tạo quốc tế cũng có các gói học bổng riêng. Bên cạnh đó, Đại học Quốc gia TP.HCM triển khai thêm nhiều chương trình học bổng từ nguồn tài trợ tập trung cấp hệ thống.