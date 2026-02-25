Học phí Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tới 81 triệu đồng/năm

Năm học 2026-2027, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến học phí dao động 41-81 triệu đồng, tăng mạnh so với khóa tuyển sinh năm ngoái.

Năm 2026, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển 2.155 sinh viên. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo thông báo chiều 25/2, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết học phí năm học 2026-2027 (đối với khóa tuyển sinh năm 2026) cao nhất là 81 triệu đồng, áp dụng với ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt.

Theo sau là ngành Dược học và Y học cổ truyền với mức 68 triệu đồng/năm học. Các ngành còn lại 47 triệu đồng/năm học. Lộ trình dự kiến tăng học phí tối đa 10% cho mỗi năm.

Năm ngoái, học phí của trường chỉ dao động 41,8-55,2 triệu đồng/năm học (áp dụng với khóa tuyển sinh 2025).

Trường tuyển 2.155 chỉ tiêu cho năm học 2026-2027, tăng 235 chỉ tiêu so với năm trước. Ngành mở mới là Kỹ thuật gây mê hồi sức với 50 chỉ tiêu. Ngành Y khoa cũng bổ sung chương trình tăng cường tiếng Anh còn ngành Điều dưỡng có thêm chuyên ngành Cấp cứu ngoài bệnh viện.

Hai phương thức tuyển sinh bao gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 (PT1) và xét tuyển thẳng (PT2). Chỉ tiêu, phương thức, tổ hợp xét tuyển của từng ngành cụ thể như sau:

Khi đăng ký xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh lưu ý phải sử dụng các tổ hợp môn có môn Toán, xét theo thang điểm 30 và không áp dụng độ lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp.

Đối với các ngành sử dụng tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhấn mạnh trường chỉ áp dụng các tổ hợp này với thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh của năm 2026 và sẽ không quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm xét tuyển. Ngoài ra, trường cũng không áp dụng điểm thưởng trong năm 2026.

Năm 2025, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lấy điểm chuẩn từ 18 đến 25,55 điểm. Y Khoa là ngành có điểm chuẩn cao nhất, theo sau là Răng Hàm Mặt với 25,26 điểm.