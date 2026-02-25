Kỳ thi riêng tuyển sinh đại học đồng loạt khởi động sau Tết

Nhiều trường đại học đã công bố thời gian tổ chức các kỳ thi riêng để tuyển sinh đại học năm 2026.

Thí sinh trong kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. Ảnh: Trần Hiền.

Năm 2026, nhiều cơ sở giáo dục đại học tiếp tục tổ chức kỳ thi riêng với nhiều đợt thi để phục vụ xét tuyển đại học. Việc này giúp thí sinh giảm rủi ro, tăng cơ hội xét tuyển vào đại học.

Đánh giá năng lực SPT

Khác những năm trước, năm 2026, kỳ thi đánh giá năng lực SPT do Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức sẽ bao gồm 2 đợt thi. Đợt 1 tổ chức vào ngày 23-24/5 tại 5 tỉnh/thành gồm Hà Nội, Sơn La, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa. Đợt 2 tổ chức vào ngày 30-31/5 tại Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Gia Lai.

Thí sinh chỉ được đăng ký dự 1 trong 2 đợt thi. Các em được đăng ký thi các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Công nghệ (Công nghiệp/Nông nghiệp), Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Lệ phí thi 250.000 đồng/môn.

Thí sinh cân nhắc lựa chọn, đăng ký dự thi tối thiểu 3 bài thi, tối đa 7 bài thi. Mỗi ca thi, các em chỉ được tham dự tối thiểu một bài thi. Thời gian đăng ký dự thi từ ngày 15/3 đến ngày 15/4. Điểm thi SPT công bố trước ngày 15/6.

Đánh giá năng lực của ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Năm 2026, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức ba đợt thi đánh giá năng lực. Thí sinh sẽ nộp hồ sơ trực tuyến, thi kiểm tra kiến thức và tham dự phỏng vấn với hội đồng tuyển sinh của trường.

Bài kiểm tra diễn ra trên máy tính trong 150 phút với 100 câu trắc nghiệm. Trong đó, phần Toán và Tư duy logic gồm 40 câu. 60 câu còn lại được xây dựng theo tổ hợp, thí sinh chọn 2/5 môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học (30 câu mỗi môn).

Bài phỏng vấn trực tuyến sẽ diễn ra sau đó một tuần. Hội đồng đánh giá thí sinh về nhiều mặt, gồm hiểu biết về trường, chương trình đào tạo, mức độ phù hợp với ngành nghề, động lực học tập, kỹ năng giao tiếp và lý luận logic.

Dự kiến ba đợt thi đánh giá năng lực như sau:

Kỳ thi độc lập SP2E

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 dự kiến tổ chức kỳ thi độc lập SP2E vào ngày 16-17/5, địa điểm thi tại trường. Thí sinh đăng ký ngày từ 1/4-30/4.

Các môn thi bao gồm Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch Sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Trong đó, môn Ngữ văn sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận. Các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm.

Về thời gian làm bài, môn Ngữ văn và Toán thi trong 90 phút, các môn còn lại là 60 phút. Lệ phí thi là 300/000 đồng với môn Toán, Ngữ văn, các môn còn lại 200.000 đồng.

Kỳ thi của Bộ Quốc phòng

Từ năm 2026, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, kết quả được sử dụng để tuyển sinh vào 23 trường khối quân đội.

Kỳ thi diễn ra vào tuần 3 của tháng 6, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. Lịch thi có thể điều chỉnh theo lịch thi tốt nghiệp và được báo trước 1 tháng cho thí sinh.

Ba địa điểm tổ chức kỳ thi bao gồm: Học viện Kỹ thuật quân sự (khu vực miền Bắc), trường Sĩ quan Thông tin (khu vực miền Trung) và trường Sĩ quan Lục quân 2 (khu vực miền Nam).

Bài thi gồm 3 phần, mỗi phần thi 50 điểm, tổng số điểm là 150 điểm. Cụ thể:

Phần 1: Toán học và xử lý số liệu/tư duy định lượng. Thời gian làm bài là 80 phút, gồm 50 câu hỏi, trong đó có 35 câu hỏi trắc nghiệm khách quan có 4 lựa chọn, 15 câu hỏi điền đáp án.

Phần 2: Văn học - ngôn ngữ/tư duy định tính. Thời gian làm bài là 55 phút, gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có 25 câu hỏi đơn và 5 chùm câu hỏi.

Phần 3: Khoa học/Tiếng Anh, thời gian làm bài là 60 phút, gồm 50 câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn và dạng điền đáp án.

Chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: Phương Lâm.

Lịch thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của các trường đại học khác như sau (click vào tên trường để xem):

Về xét tuyển, các trường có thể xét độc lập điểm các kỳ thi riêng hoặc xét hợp nhiều tiêu chí, như điểm học bạ, năng khiếu, chứng chỉ quốc tế...

Ngoài các kỳ thi trên, Bộ Công an, Đại học Việt - Đức cũng tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh, song chưa công bố thông tin chính thức.

Hàng năm, số thí sinh đăng ký thi riêng lên tới hàng trăm nghìn em, đông nhất là các kỳ thi HSA, V-ACT, TSA. Ví dụ, năm 2025, gần 90.000 thí sinh dự thi HSA; khoảng 152.800 thí sinh với hơn 223.000 lượt dự thi V-ACT. Còn TSA thu hút hơn 28.000 thí sinh với gần 57.000 lượt thi.

Năm 2025, theo thống kê của Bộ GD&ĐT, các trường đại học sử dụng 17 phương thức tuyển sinh. Trong số gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, tỷ lệ dùng phương thức xét học bạ là 42,4%. Trong khi đó, tỷ lệ dùng điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 39,1%, còn lại là các phương thức khác với 18,5%.