20 trường đào tạo Khoa học máy tính tốt nhất thế giới 2026

  • Thứ sáu, 20/2/2026 10:20 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

Theo bảng xếp hạng năm 2026 của Times Higher Education, hai trường của Anh dẫn đầu lĩnh vực Khoa học máy tính.

Đại học Oxford dẫn đầu bảng xếp hạng khoa học máy tính. Ảnh: University of Oxford.

Cuối tháng 1, tổ chức Times Higher Education (THE) công bố bảng xếp hạng đại học thế giới theo lĩnh vực năm 2026 (World University Rankings by Subject 2026).

Trong đó, THE công bố những trường đại học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Khoa học máy tính. Bảng xếp hạng năm nay tập trung đánh giá chất lượng đào tạo và nghiên cứu ở các lĩnh vực trọng điểm như phát triển và kỹ thuật phần mềm, trí tuệ nhân tạo và học máy, an ninh mạng và hệ thống mạng...

Phần lớn các trường top đầu nằm tại những quốc gia có hệ sinh thái công nghệ phát triển mạnh như Mỹ, Anh, Trung Quốc, Singapore, Đức và Thụy Sĩ.

Đại học Oxford dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ thành tích nổi bật về giảng dạy và triển vọng quốc tế. Theo sau là Đại học Cambridge, cùng thuộc nước Anh.

Trong khi đó, Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) lần đầu tiên lọt vào top 10, nổi bật ở tiêu chí kết nối với doanh nghiệp. Top 20 còn có Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), cho thấy quốc gia này đang vươn lên rõ rệt trong lĩnh vực AI, khoa học dữ liệu và kỹ thuật máy tính.

Xét về số lượng, Mỹ chiếm ưu thế vượt trội với 11/20 trường góp mặt, bao gồm những tên tuổi hàng đầu như Viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Stanford, Đại học Princeton, Viện Công nghệ California...

20 trường đại học đào tạo lĩnh vực Khoa học máy tính tốt nhất năm 2026 cụ thể như sau:

STT Trường Điểm tổng
1 Đại học Oxford (Anh) 97,7
2 Đại học Cambridge (Anh) 97,1
3 Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ tại Zurich 96,3
4 Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) 96,2
5 Đại học Princeton (Mỹ) 96,1
6 Đại học Stanford (Mỹ) 95,9
7 Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) 95,5
8 Đại học Harvard (Mỹ) 93,8
9 Đại học Imperial College London (Anh) 93,5
10Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc)93,2
11Viện Công nghệ California (Mỹ)93,1
12Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc)93
13Đại học Quốc gia Singapore92,8
=13Đại học California-Berkeley (Mỹ)92,8
15Đại học Kỹ thuật Munich (Đức)91,5
16Đại học Kỹ thuật Nanyang (Singapore)90,9
17Đại học Cornell (Mỹ)90,7
18Đại học California-Los Angeles (Mỹ)90,6
19Đại học Illinois, Urbana-Champaign (Mỹ)89,6
20Đại học Washington (Mỹ)89,1

Năm 2026, tổng cộng 1.165 trường đại học thuộc 84 quốc gia và vùng lãnh thổ được đưa vào đánh giá, dựa trên 18 chỉ số hiệu suất chặt chẽ, đã được hiệu chỉnh để phản ánh đặc thù của lĩnh vực Khoa học máy tính.

Các chỉ số này phân thành 5 nhóm tiêu chí: Giảng dạy (Teaching), môi trường nghiên cứu (Research Environment), chất lượng nghiên cứu (Research Quality), chuyển giao công nghệ (Industry), mức độ quốc tế hóa (International Outlook).

Việt Nam có 6 đại diện trên bảng xếp hạng đại học thế giới lĩnh vực Khoa học máy tính, bao gồm Đại học Tôn Đức Thắng (hạng 501-600), Đại học Duy Tân (501-600), Đại học Bách khoa Hà Nội (801-1.000), Đại học Quốc gia Hà Nội (1.001+), Đại học Quốc gia TP.HCM (1.001+), Đại học Đà Nẵng (1.001+).

