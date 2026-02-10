20 trường đại học Mỹ hào phóng với du học sinh

Gói hỗ trợ tài chính trung bình dành cho sinh viên quốc tế tại 20 trường đại học Mỹ này lên tới gần 84.500 USD.

Sinh viên Đại học Wesleyan (Mỹ). Ảnh: Wesleyan University.

Chi phí học tập tại Mỹ luôn là rào cản lớn đối với sinh viên quốc tế. Ngoài học phí, phí sinh hoạt và học liệu, người học còn phải chi thêm cho di chuyển và thủ tục thị thực.

Do không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính liên bang, phần lớn sinh viên nước ngoài buộc phải tự chi trả. Tuy vậy, nhằm tăng sức hút, nhiều trường đại học Mỹ đã xây dựng các gói hỗ trợ tài chính hào phóng.

Theo khảo sát thường niên của US News, trong năm học 2024-2025, mức hỗ trợ tài chính trung bình dành cho sinh viên quốc tế tại 823 trường đại học đào tạo bậc cử nhân đạt khoảng 25.109 USD . Riêng tại 20 trường cấp hỗ trợ nhiều nhất, con số này cao gấp hơn ba lần, lên tới 84.434 USD (khoảng 2,2 tỷ đồng ).

Đứng đầu danh sách là Đại học Wesleyan, với mức hỗ trợ trung bình 90.106 USD (hơn 2,3 tỷ đồng ) cho mỗi sinh viên quốc tế. Trong năm học 2024-2025, 108 sinh viên quốc tế tại trường này đã nhận được hỗ trợ.

Ngoại trừ ba trường đặt tại bang California - gồm Đại học Stanford, Pomona College và Viện Công nghệ California - các trường còn lại trong top 20 đều tập trung tại Bờ Đông nước Mỹ. Bang Massachusetts có 5 trường, tiếp theo là New York với 3 trường; Connecticut, Pennsylvania và Rhode Island mỗi bang có 2 trường. Các trường còn lại nằm tại Maine, New Hampshire và North Carolina.

Về chất lượng, 16 trong số 20 trường này đều nằm trong nhóm 20 trường đại học nghiên cứu hoặc đại học khai phóng tốt nhất của Mỹ, theo bảng xếp hạng của US News.

20 trường đại học Mỹ hỗ trợ tài chính nhiều nhất cho sinh viên quốc tế cụ thể như sau:

STT Trường Mức hỗ trợ tài chính trung bình 1 Đại học Wesleyan 90.106 USD 2 Đại học Williams 88.446 USD 3 Đại học Duke 88.274 USD 4 Đại học Wellesley 88.095 USD 5 Đại học Haverford 87.516 USD 6 Đại học Pomona 86.921 USD 7 Đại học Vassar 86.3258 USD 8 Đại học Stanford 84.900 USD 9 Đại học Cornell 84.351 USD 10 Đại học Dartmouth 84.167 USD 11 Đại học Yale 83.878 USD 12 Đại học Smith 83.285 USD 13 Viện Công nghệ California 82.706 USD 14 Đại học Amherst 82.631 USD 15 Đại học Providence 82.404 USD 16 Đại học Brown 82.269 USD 17 Đại học Swarthmore 81.228 USD 18 Đại học Colby 80.868 USD 19 Đại học Colgate 80.288 USD 20 Đại học Tufts 80.079 USD

Cả 20 trường đại học trong danh sách đều là trường tư thục, với mức học phí và lệ phí dao động từ 65.960 USD đến 74.550 USD mỗi năm.

Trong khi đó, ở khối công lập, Đại học Vermont - nơi thu gần 47.600 USD mỗi năm đối với sinh viên ngoài bang - là trường cấp hỗ trợ tài chính trung bình cao nhất cho sinh viên quốc tế, khoảng 39.655 USD và 119 du học sinh đã nhận trợ cấp trong năm học 2024-2025.

Dù mức hỗ trợ trung bình tại Đại học Auburn (bang Alabama) thấp hơn nhiều, khoảng 11.134 USD , trường này lại là nơi cấp hỗ trợ cho 5.807 sinh viên quốc tế, nhiều nhất trong số các trường công lập và tư thục.

Theo US News, các trường có nguồn lực tài chính mạnh thường có khả năng phân bổ nhiều ngân sách hơn cho học bổng và hỗ trợ sinh viên. Danh sách này phản ánh rõ xu hướng các đại học Mỹ sử dụng hỗ trợ tài chính như một công cụ cạnh tranh quan trọng trong việc thu hút sinh viên quốc tế chất lượng cao.