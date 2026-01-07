Hàng loạt học bổng du học đang nhận hồ sơ

Hàng loạt học bổng hiệp định, chính phủ dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam đang hoặc sắp mở đơn đăng ký.

Học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Nhiều chương trình học bổng du học ở các bậc học và quốc gia khác nhau đang đồng loạt nhận hồ sơ đăng ký. Mức đài thọ có thể bán phần hoặc toàn phần, tùy chương trình.

Học bổng hiệp định

Học bổng hiệp định là những học bổng được ký kết theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và chính phủ các nước. Phía tiếp nhận sẽ miễn học phí cho quá trình học tập, bố trí chỗ ở, cấp bảo hiểm y tế. Tùy nước có thể cấp tài liệu học tập và học bổng hàng tháng.

Trong khi đó, Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và một lượt về, lệ phí làm hộ chiếu, visa, phí đi đường và cấp bù sinh hoạt phí theo quy định.

Các loại học bổng hiệp định và chỉ tiêu năm 2026 như sau:

STT Tên học bổng Số suất học bổng Thông tin chính Thời gian đăng ký 1 Học bổng Chính phủ Nga - - Trước 15/1 2 Học bổng Chính phủ Trung Quốc 16 - Trình độ: Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ - Tất cả ngành học - Thời gian đào tạo: 3-5 năm tùy trình độ - Hồ sơ trực tuyến: Trước ngày 15/1 phải nộp hồ sơ tiếng Việt. Trước ngày 31/1 nếu là hồ sơ tiếng Anh/Trung.

- Hồ sơ giấy: Trước ngày 15/1. 3 Học bổng Chính phủ Cuba 15 - Trình độ đại học - 8 chỉ tiêu ngành Y, còn lại ngành khác. - Thời gian đào tạo: 5-6 năm - Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha Đến hết ngày 31/3 4 Học bổng Chính phủ Hungary 200 - Trình độ: Đại học, thạc sĩ, thạc sĩ liên thông, tiến sĩ, ngắn hạn. - Ngành học: Khoa học Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học, Bán dẫn, Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Giáo dục, Kinh tế, Khoa học y tế và sức khỏe, Nông nghiệp, Khoa học tự nhiên, Nghệ thuật, Khoa học xã hội và nhân văn, Luật, Kiến trúc, Thú y, Khoa học thể thao. - Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Hungary. - Thời gian đào tạo: 3 tháng đến 6 năm. Đến hết ngày 12/1

Các học bổng hầu hết có điều kiện giống nhau, đều dành cho học sinh tốt nghiệp THPT và trúng tuyển đại học năm 2026, hoặc sinh viên năm thứ nhất (hệ chính quy). Cả hai nhóm cần có kết quả học tập bậc THPT đạt loại khá trở lên. Một số nước yêu cầu ứng viên đã tham gia các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khoa học kỹ thuật và đoạt huy chương, giải thưởng.

Nếu ứng tuyển học bổng thạc sĩ, ứng viên cần tốt nghiệp bậc đại học trước. Tương tự với bậc tiến sĩ, ứng viên phải tốt nghiệp thạc sĩ trước. Tất cả thông tin được đăng trên website của Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT sẽ xem xét ứng viên dự tuyển có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định và căn cứ các tiêu chí tuyển chọn để sơ tuyển ứng viên. Sau đó, bộ sẽ gửi danh sách ứng viên được sơ tuyển để đề cử với nước bạn.

Các chương trình học bổng trải dài ở nhiều bậc học. Ảnh: Phương Lâm.

Học bổng Chính phủ Singapore

Học bổng ASEAN năm 2026 của chính phủ Singapore dành cho học sinh Việt Nam mở đơn từ ngày 5/1. Hạn chót để nộp hồ sơ là ngày 27/2.

Ứng viên phải có quốc tịch Việt Nam, sinh từ ngày 2/1/2010 đến 1/1/2013; đang học lớp 8, 9, 10; có thành tích tốt trong học tập và hoạt động ngoại khóa; thành thạo tiếng Anh. Thông báo không nêu rõ số lượng học bổng.

Học bổng gồm trợ cấp học phí, sinh hoạt phí, ký túc xá, trợ cấp ổn định ban đầu, phí dự thi lấy chứng nhận GCE O-Level và GCE A-Level (kỳ thi tốt nghiệp THCS và THPT ở Singapore) hoặc các chứng chỉ tương đương. Học bổng được gia hạn hàng năm dựa trên thành tích học tập của học sinh tại trường.

Học sinh sẽ trải qua ba vòng gồm xét duyệt hồ sơ, làm bài kiểm tra (ngày 10/5) và phỏng vấn tuyển chọn (tháng 7/2026). Học sinh được thông báo địa điểm thi và phỏng vấn trước một tuần. Kết quả sẽ được công bố vào tháng 9.

Học bổng Chính phủ New Zealand

Học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học (NZSS) được cấp riêng cho học sinh có quốc tịch Việt Nam, đang học lớp 8, 9, 10. Mỗi suất học bổng hỗ trợ 50% học phí năm đầu tiên tại New Zealand. Ứng viên có thể được cấp thêm học bổng từ trường cho những năm sau nếu đạt thành tích tốt.

Năm 2026, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) mở đợt xét tuyển 56 suất học bổng NZSS - số lượng cao nhất từ trước đến nay. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 5/1 đến ngày 22/3. Học sinh phải có điểm trung bình học tập từ 8 trở lên và trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.0 trở lên.