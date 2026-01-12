Du học Australia từ 17 tuổi, cô gái Việt bật khóc ngày nhận bằng ĐH

Từ Cần Thơ sang Australia ở tuổi 17, Trần Huỳnh Mỹ Kim trải qua gần 7 năm tự lập, học tập và lao động trang trải ở xứ người để hoàn thành hành trình cử nhân.

Ngày 1/1/2026, cô gái Việt xinh đẹp Trần Huỳnh Mỹ Kim khoác áo cử nhân rạng rỡ lên bục nhận bằng tốt nghiệp ngành Truyền thông và Báo chí của Đại học La Trobe. Đây là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới, nằm trong top 1% các trường đại học tốt nhất toàn cầu theo QS World University Rankings và xếp hạng 17 tại Australia theo Times Higher Education.

Mỹ Kim sinh năm 2022 tại Cần Thơ. Ý định đi du học đến với Kim từ năm lớp 9. Lên lớp 11, Kim quyết định chuyển sang học tại trường quốc tế Thái Bình Dương (Pacific International College) để trau dồi tiếng Anh và chuẩn bị nghiêm túc cho hành trình học tập ở nước ngoài.

Trần Huỳnh Mỹ Kim (trái) rạng rỡ trong ngày nhận bằng tốt nghiệp Đại học La Trobe, Úc, hồi tháng 1/2026.

Năm 2019, Kim rời Việt Nam khi mới 17 tuổi. Ở độ tuổi đó, thay vì lo lắng hay sợ hãi, nữ sinh rất háo hức. “Tôi muốn ra ngoài thế giới để tự thử sức mình, không chỉ lấy bằng cấp mà còn học cách sống và trưởng thành”, Kim chia sẻ.

Những ngày đầu không hề dễ dàng ở xứ người với khác biệt ngôn ngữ, rào cản tiếng Anh giọng Úc, văn hóa, Kim tự lo mọi sinh hoạt và thích nghi với cuộc sống mới. Chỉ sau khoảng hai tuần, Kim đã kết nối được với những người bạn Việt và Australia giúp cô rất nhiều từ việc học, làm quen môi trường sống, cho đến những điều rất nhỏ như đi lại hay sinh hoạt hàng ngày.

Giai đoạn khiến Kim hoang mang, suy sụp nhất chính là khi đại dịch COVID-19 bùng nổ. Lúc đó, cô gái Việt mới sang Úc được khoảng một năm, non nớt cả về tinh thần lẫn trải nghiệm sống. Thời điểm phong toả, Kim từng mắc COVID-19 đến hai lần, khi vaccine còn chưa phổ biến,

Việc tự lập nơi xứ người thay đổi Kim rất nhiều. Từ cô bé từng khá rụt rè trong giao tiếp, Kim dần trở nên bản lĩnh, tự tin và gánh vác. Cô ý thức rằng du học không chỉ là trải nghiệm cá nhân, mà còn là sự đầu tư rất lớn về tiền bạc và công sức, niềm tin của cha mẹ.

Từ năm 17 tuổi, Kim bắt đầu đi làm thêm và thử sức với những công việc mà trước đây chưa từng nghĩ tới, từ lao động chân tay cho đến lao động trí óc.

Có những hôm tan ca muộn, tay chân mỏi rã rời, nhưng cô dần rèn tính cách dám quyết định và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, không né tránh và dần không còn phụ thuộc quá nhiều vào sự hỗ trợ tài chính từ gia đình.

“Lao động chân tay dạy tôi trân trọng đồng tiền và nỗ lực của cha mẹ”, Kim nói.

Kim học cách chủ động trong mọi việc mình làm, học tập chăm chỉ, dám nghĩ, dám nói, dám thử và dám chịu trách nhiệm, thay vì chờ đợi may mắn hay cơ hội tự tìm đến.

Kim chụp cùng bố mẹ và chị gái.

Khoảnh khắc nhận bằng cử nhân tại Australia là dấu mốc đặc biệt với nữ du học sinh Việt. Đó là giây phút Kim như "vỡ oà" hạnh phúc nhìn lại gần 7 năm đã đi qua, từ những ngày đầu còn chân ướt chân ráo học trung học, cho đến lúc tự bươn trải, tự lo cho bản thân khi bước vào ngưỡng cửa đại học.

“Tôi đã khóc khi cầm tấm bằng. Không chỉ vì tốt nghiệp, mà vì nhớ lại quãng đường mình đã không bỏ cuộc”, Kim chia sẻ. Với Kim, hành trình du học là sự đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và lòng kiên trì.

Hiện, Kim dự định tiếp tục phát triển sự nghiệp gắn với truyền thông – giáo dục, chia sẻ trải nghiệm để hỗ trợ những bạn trẻ quan tâm đến du học. Hành trình đó dạy Kim rằng không có con đường nào trải sẵn và cũng không ai có thể thay mình sống cuộc đời của mình.



