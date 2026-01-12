Đột quỵ thường xảy ra lúc sáng sớm, cẩn thận 4 việc không nên làm

Một số hành động khi vừa tỉnh giấc có thể là nguyên nhân khiến huyết áp thay đổi đột ngột, máu lưu thông không đủ lên não, gây chóng mặt, tăng nguy cơ đột quỵ.

Nhấn nút báo thức lại có thể khiến giờ giấc thức dậy thất thường, gây rối loạn hệ tim mạch. Ảnh: Shutterstock.

Đột quỵ là tình trạng nguy hiểm tới tính mạng, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Các cơn đột quỵ thường xảy ra bất ngờ khi lượng cấp máu lên não bị gián đoạn do động mạch tắc nghẽn, các cục máu đông hoặc mạch máu vỡ ra.

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), đột quỵ thường dễ xảy ra vào sáng sớm một phần là do huyết áp tăng vào thời điểm này. Khi thức dậy vào buổi sáng, cơ thể sẽ chuyển từ tư thế tĩnh sang động, làm thay đổi nồng độ các hormone.

Các hormone này làm tăng nhịp tim và tăng huyết áp, đồng thời làm tăng trương lực của động mạch. Thông thường, huyết áp của cơ thể xuống mức thấp nhất vào lúc khoảng 3h sáng, sau đó tăng dần lên và tăng nhanh lúc thức dậy vào buổi sáng.

Lúc này, cơ thể tiết ra adrenaline và các hormone gây căng thẳng khác, làm tăng áp lực máu và nhu cầu cung cấp oxy. Đặc biệt, sau một đêm, cơ thể mất đi một lượng nước tương đối lớn, khiến máu cô đặc hơn, tim phải làm việc vất vả để bơm và đẩy máu đi, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, đột quỵ.

Dưới đây là những thói quen buổi sáng tưởng chừng vô hại lại có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ mà nhiều người vẫn vô tư làm hàng ngày.

Nhấn nút báo thức lại

Theo Medical News Today, mỗi khi tắt báo thức và nhấn nút báo lại, bạn đang hy sinh chất lượng giấc ngủ, cảm giác khi thức dậy càng mệt mỏi hơn thay vì sảng khoái. Điều này cũng khiến thói quen buổi sáng như ăn sáng, tập thể dục chậm trễ hơn.

Cơ thể cần sự đều đặn như một cỗ máy được bôi trơn tốt, đặc biệt là khi nói đến giờ giấc ngủ và điều hòa huyết áp. Nhấn nút báo thức lại có thể khiến giờ giấc thức dậy thất thường, gây rối loạn hệ tim mạch và phá vỡ nhịp sinh học tự nhiên có lợi cho sức khỏe.

Thực tế, những người dậy sớm có trái tim khỏe hơn và ít bị đột quỵ hơn người thức khuya. Vì vậy, bạn nên tạo thói quen đi ngủ sớm hơn một chút vào đêm hôm trước để cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ - bạn sẽ thức dậy dễ dàng và không cần phải nhấn nút báo lại.

Nếu có thói quen vận động buổi sáng, mọi người nên tập luyện ngay tại nhà khi trời rét. Chỉ cần đi bộ 10-15 phút quanh nhà cũng có lợi cho sức khỏe.

Uống trà, cà phê ngay khi vừa ngủ dậy

Nếu là người hay uống cà phê, bạn sẽ không thích nghe điều này, nhưng uống cà phê trước 9h30 không phải là ý kiến ​​hay. Theo Bustle, các nhà khoa học đã phát hiện cơ thể chúng ta sản sinh ra lượng hormone căng thẳng cortisol điều chỉnh năng lượng cao hơn tự nhiên, trong khoảng thời gian 8-9:00 sáng.

Uống cà phê hay trà trước hoặc trong thời gian đó, đặc biệt khi chưa ăn sáng, sẽ chỉ khiến bạn bồn chồn và căng thẳng cao độ, đồng thời làm rối loạn hệ thống theo dõi cortisol tự nhiên của cơ thể. Căng thẳng quá mức có thể gây áp lực lên tim và mạch máu, tăng nguy cơ đột quỵ.

Uống cà phê hay trà khi chưa ăn sáng khiến bạn bồn chồn và căng thẳng cao độ, gây áp lực lên tim và mạch máu, tăng nguy cơ đột quỵ. Ảnh: Freepik.

Tập thể dục quá sớm khi trời lạnh

Việc tỉnh dậy lúc 4-5h sáng để ra ngoài đi bộ, tập thể dục là thói quen phổ biến với nhiều người, bất kể thời tiết, không gian. Tuy nhiên, thói quen này vào ngày lạnh có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt với người từ trên 50 tuổi. Nhiều người ra ngoài khi cơ thể chưa thức dậy hoàn toàn, dễ khiến máu cô đặc, huyết áp tăng, lại chưa uống nước hay ăn sáng. Khi tiếp xúc phải luồng khí lạnh đột ngột, mạch máu co lại, dễ hình thành huyết khối gây đột quỵ.

Điều này là do sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, đặc biệt vào buổi sáng và ban đêm, có thể làm vỡ mạch máu não gây xuất huyết, hoặc bong mảng xơ vữa, hình thành cục máu đông dẫn đến nhồi máu não hoặc nhồi máu cơ tim. Những người mắc cao huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu là nhóm nguy cơ cao nhất.

Tắm quá sớm

Theo India Times, tắm buổi sáng là thói quen hàng ngày của nhiều người, nhưng việc tắm quá sớm có thể âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối với người cao tuổi trên 60. Từ 5 đến 8h sáng, cơ thể tiết ra cortisol, làm tăng huyết áp tự nhiên. Tắm vào thời gian này, đặc biệt là bằng nước nóng, có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Tình trạng mất nước qua đêm và bụng rỗng càng làm trầm trọng thêm tình trạng này.

Thậm chí, phòng tắm đầy hơi nước làm giảm nồng độ oxy, khiến việc thở khó khăn hơn, đặc biệt là đối với những người mắc bệnh phổi hoặc tim. Môi trường này có thể gây chóng mặt, làm tăng nguy cơ đột quỵ.