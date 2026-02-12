Siết visa 20 đại học Hàn Quốc vì quản lý sinh viên yếu kém

Hàn Quốc cấm 20 trường đại học bảo lãnh thị thực du học trong một năm do không đạt chuẩn quản lý sinh viên quốc tế, giữa lúc số du học sinh nước này tăng mạnh.

Du học sinh tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 12/2 thông báo 20 trường đại học sẽ bị cấm cấp thị thực du học cho sinh viên quốc tế trong vòng một năm, bắt đầu từ học kỳ mùa thu tới. Lý do là không đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc về quản lý và hỗ trợ sinh viên quốc tế.

Quyết định được đưa ra sau đợt đánh giá thường niên của chính phủ đối với hệ thống giám sát sinh viên quốc tế tại các cơ sở giáo dục đại học. Trong số này, 16 trường đào tạo chương trình cấp bằng và 4 cơ sở giảng dạy tiếng Hàn bị xếp vào diện “cần siết chặt kiểm tra khi cấp thị thực”.

Một số trường bị áp dụng hạn chế bao gồm Đại học Geumgang, Đại học Công giáo Suwon, Đại học Joong-Ang Sangha và Đại học Hyupsung.

Từ năm 2012, Bộ Giáo dục và Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã phối hợp triển khai cơ chế đánh giá hàng năm nhằm xem xét năng lực quốc tế hóa cũng như hiệu quả quản lý chương trình dành cho sinh viên nước ngoài.

Trong bối cảnh số lượng du học sinh tăng mạnh (đạt 253.000 người năm 2024, tăng 21% so với năm 2023), việc siết chặt kiểm soát được cho là cần thiết.

Các tiêu chí đánh giá bao gồm trình độ giảng viên dạy tiếng Hàn, tỷ lệ sinh viên cư trú bất hợp pháp và mức độ hài lòng với chương trình đào tạo. Những trường không đạt chuẩn sẽ phải chịu các biện pháp xử lý, trong đó có hạn chế cấp thị thực.

Ở chiều ngược lại, 181 trường được công nhận là “đại học đạt chuẩn”, tăng so với 158 trường năm ngoái. Các trường này được hưởng quy trình xét duyệt thị thực đơn giản hơn, được ưu tiên tiếp nhận sinh viên thuộc chương trình Học bổng Chính phủ Hàn Quốc và tham gia các hội chợ du học quốc tế.

Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, số lượng trường đạt chuẩn gia tăng phản ánh nhu cầu tuyển sinh viên quốc tế ngày càng lớn. Cùng với đó, bộ tiêu chí đánh giá mới được tinh giản và hợp lý hơn.

Từ năm nay, hệ thống cũng được điều chỉnh nhằm giảm bớt gánh nặng hành chính cho các trường, song song với việc tăng cường xử phạt những cơ sở quản lý sinh viên quốc tế chưa hiệu quả, đặc biệt ở khâu tuyển sinh và hỗ trợ nghề nghiệp.

Hàn Quốc đang là điểm đến du học hấp dẫn ở khu vực châu Á, với 300.000 du học sinh. Trong số này, du học sinh Việt Nam đông nhất, với gần 108.000 người. Theo Khảo sát Cư trú và Việc làm của người nhập cư năm 2025, công bố tháng 12/2024, các lý do phổ biến khiến sinh viên lựa chọn Hàn Quốc bao gồm chất lượng đào tạo, sự phù hợp của chuyên ngành và triển vọng việc làm sau tốt nghiệp. Về lĩnh vực đào tạo, 29,3% sinh viên theo học các ngành khoa học xã hội, tiếp đến là Hàn Quốc học (17,8%), tiếng Hàn (16,6%) và kỹ thuật (15%).