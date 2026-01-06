Loạt đại học tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng 2026, thay đổi ra sao?

Nhiều trường đại học đã công bố những điểm mới cùng thời gian tổ chức các kỳ thi riêng để tuyển sinh đại học năm 2026.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Năm 2026, một số trường đại học tiếp tục tổ chức các kỳ thi riêng để tuyển sinh đại học. Việc này giúp thí sinh giảm rủi ro, tăng cơ hội xét tuyển vào đại học.

Đánh giá năng lực HSA

Kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội diễn ra từ tháng 3 đến 5/2026, tại Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… Lịch đăng ký thi dự kiến từ 9h ngày 28/12/2025 đến 16h30 ngày 7/2/2026.

Đáng chú ý, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tổng số lượt dự thi khoảng 120.000 (mỗi đợt 20.000 lượt thi), tăng hơn 30.000 lượt thi so với năm ngoái. Cụ thể như sau:

Đợt thi Ngày thi Địa điểm thi Quy mô 601 7-8/3 Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên... 20.000 lượt thi 602 21-22/3 Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Thanh Hoá, Hà Tĩnh... 20.000 lượt thi 603 4-5/4 Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh... 20.000 lượt thi 604 18-19/4 Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hóa... 20.000 lượt thi 605 9-10/5 Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hải Phòng... 20.000 lượt thi 606 23-24/5 Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hải Phòng... 20.000 lượt thi

Năm nay, lệ phí thi là 600.000 đồng/thí sinh/lượt thi. Hệ thống cho phép thí sinh đăng ký tối đa hai lượt trong một năm, cách nhau tối thiểu 28 ngày.

Bài thi HSA được thực hiện trên máy tính, thời gian làm bài là 195 phút, gồm 3 phần thi. Trong đó có 2 phần thi bắt buộc về các lĩnh vực Toán học & Xử lý số liệu (50 câu hỏi, 75 phút) và Văn học - Ngôn ngữ (50 câu hỏi, 60 phút). Phần thi thứ ba (50 câu hỏi, 60 phút) thí sinh lựa chọn phần Khoa học hoặc Tiếng Anh.

Đánh giá tư duy TSA

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) trong 3 đợt, vào các ngày cuối tuần. Mỗi đợt sẽ có từ 3-4 kíp thi tại 30 điểm thi, đáp ứng cho khoảng 60.000 lượt thi, tăng khoảng 3.000 lượt so với năm ngoái. Thông tin cụ thể các đợt thi như sau:

Đợt thi Ngày thi Ngày đăng ký 1 24-25/1/2026 5-15/12/2025 2 14-15/3/2026 5-15/2/2026 3 16-17/5/2026 5-15/4/2026

Bài thi gồm 3 phần: Tư duy Toán học (60 phút), tư duy Đọc hiểu (30 phút) và tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Điểm tối đa là 100.

Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi thi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào. Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, kết quả thi sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học.

Thí sinh trong kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Hust.

Đánh giá năng lực V-ACT

Đại học Quốc gia TP.HCM tiếp tục tổ chức thi 2 đợt thi đánh giá năng lực (V-ACT) trong năm 2026. Thời gian tổ chức thi là ngày 5/4 (đợt 1) và 24/5 (đợt 2).

Với đợt 1, thời gian đăng ký là từ ngày 24/1-23/2 và ngày công bố kết quả là 17/4. Tiếp đó, từ ngày 18/4-25/4, thí sinh được tổ chức đăng ký thi đợt 2 và dự kiến ngày 6/6 sẽ có kết quả thi.

Dự kiến trong năm 2026, Đại học Quốc gia TP.HCM vẫn giữ ổn định cấu trúc đề thi, đồng thời tiếp tục cải tiến và hoàn thiện nội dung câu hỏi thi theo hướng chuẩn hóa quốc tế, đảm bảo độ tin cậy và khả năng phân loại cao.

Đơn vị cũng sẽ tăng cường giám sát, phòng chống gian lận; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong coi thi, chấm thi để nâng cao tính chính xác, minh bạch.

2026 là năm đầu tiên Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức thi đánh giá năng lực sau sáp nhập. Đơn vị tổ chức thi tại 15 tỉnh, thành phố từ Huế trở vào khu vực phía nam. Các địa điểm tổ chức thi vẫn được duy trì giống năm 2025 và mở rộng thêm địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

Đánh giá năng lực chuyên biệt H-SCA

Năm 2026, Đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức thi đánh giá năng lực chuyên biệt (H-SCA) trong 3 đợt vào tháng 3 và tháng 5 tại TP.HCM, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Tây Ninh. Riêng đợt 3 chỉ diễn ra ở TP.HCM và Tây Ninh.

Lịch cụ thể của 3 đợt thi như sau:

Nội dung Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đăng ký tài khoản 12-25/01 30/3 - 05/4 30/3 - 5/4 Đăng ký dự thi 25/2 - 12/3 6-13/4 20-29/4 Lịch thi 26-29/3 7-10/5 29-31/5 Công bố kết quả 15/4 25/5 15/6 Đăng ký phúc khảo 15-18/4 25-28/5 15-18/6 Công bố kết quả phúc khảo Trước 30/4 Trước 15/6 Trước 25/6

Kỳ thi H-SCA năm 2026 được tổ chức với các bài thi độc lập. Thí sinh có thể đăng ký một hoặc nhiều môn, tùy nhu cầu. Lệ phí thi Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học là 300.000 đồng mỗi môn, riêng Ngữ văn 400.000 đồng, cao nhất là Tiếng Anh 700.000 đồng.

Thí sinh làm bài trên máy tính, mỗi môn có 90 phút. Kết quả sẽ được sử dụng để xét tuyển kết hợp với điểm học bạ hoặc thi năng khiếu.

Hàng năm, số thí sinh đăng ký thi riêng lên tới hàng trăm nghìn em. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

V-SAT

V-SAT là kỳ thi đầu vào do các trường đại học phối hợp với Trung tâm Khảo thí quốc gia tổ chức. Hiện tại, Đại học Cần Thơ đã công bố lịch thi V-SAT 2026, bao gồm 7 đợt. Cụ thể như sau:

Đợt Lịch thi Lịch đăng ký thi 1 30/1-1/2 2/1-20/1 2 6/3-8/3 2/2-27/2 3 9/4-12/4 9/3-31/3 4 7/5-10/5 8/04–27/4 5 27/5-31/5 24/4-17/5 6 17/6-21/6 18/5-6/6 7 1/7-5/7 1/6-20/6

Lệ phí thi là 220.000 đồng đối với môn Ngữ văn, các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Sử, Địa là 150.000 đồng/môn.

Trong khi đó, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM sẽ tổ chức kỳ thi V-SAT làm hai đợt, đợt 1 thi ngày 12/4, đợt 2 thi ngày 10/5.

Ngoài các kỳ thi trên, Bộ Công an, Đại học Sư phạm Hà Nội, Sư phạm Hà Nội 2 và một số trường khác cũng tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh, song chưa công bố thông tin chính thức. Các trường có thể xét độc lập điểm các kỳ thi đánh giá này hoặc xét hợp nhiều tiêu chí, như điểm học bạ, năng khiếu, chứng chỉ quốc tế...

Hàng năm, số thí sinh đăng ký thi riêng lên tới hàng trăm nghìn em, đông nhất là các kỳ thi HSA, V-ACT, TSA. Ví dụ, năm 2025, gần 90.000 thí sinh dự thi HSA; khoảng 152.800 thí sinh với hơn 223.000 lượt dự thi V-ACT. Còn TSA thu hút hơn 28.000 thí sinh với gần 57.000 lượt thi.

Năm 2025, theo thống kê của Bộ GD&ĐT, các trường đại học sử dụng 17 phương thức tuyển sinh. Trong số gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, tỷ lệ dùng phương thức xét học bạ là 42,4%. Trong khi đó, tỷ lệ dùng điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 39,1%, còn lại là các phương thức khác với 18,5%.