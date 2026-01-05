Tuyển sinh 2026: Tổ hợp A00 cũng bị ‘gạch sổ’

Năm 2026, ngoài khối C00, nhiều trường đại học không còn tuyển khối A00 (Toán, Lý, Hóa). Đây là khối xét tuyển truyền thống hàng chục năm qua.

Thí sinh tại Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Nhiều năm qua, A00 là tổ hợp phổ biến, được nhiều đại học và thí sinh lựa chọn khi xét tuyển đại học. Tuy nhiên, mùa tuyển sinh 2026, một số trường đại học đã lên phương án bỏ xét tuyển tổ hợp truyền thống này. Điều này nhận được sự quan tâm của phụ huynh, học sinh trên cả nước.

Theo thông báo, trường Sĩ quan Chính trị sử dụng bốn tổ hợp xét tuyển, gồm: C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử), C04, D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh). So với năm 2025, trường này đã bỏ tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học).

Từ năm 2026, Đại học Luật TP.HCM cũng dự kiến không dùng khối A00 để xét tuyển. Thay vào đó, trường sử dụng các tổ hợp mới với hai môn chung bắt buộc là Ngữ văn và Ngoại ngữ. Môn thứ 3, thí sinh được chọn một trong các môn còn lại trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Năm ngoái, trường áp dụng xét tuyển tổ hợp A00 cho các ngành Luật, Quản trị luật, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng, Ngôn ngữ Anh.

Trong khi đó, Đại học Công nghệ TP.HCM cũng không xét tuyển tổ hợp A00 ở đa số ngành đào tạo. Trường áp dụng 6 tổ hợp xét tuyển ở hầu hết ngành. Các tổ hợp đều có môn Toán và/hoặc Ngữ văn, môn thứ 3 là một trong các môn: Lịch sử, Địa lý, Lịch Sử, Vật lý Ngoại ngữ, Hóa học, Tin, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Từ năm 2025, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM cũng không sử dụng tổ hợp A00. Phương án này tiếp tục được áp dụng cho năm 2026. Thay vào đó, trường sử dụng các tổ hợp có hai môn chủ đạo là Toán và Ngữ văn, hoặc Ngữ văn và Tiếng Anh.

Các trường cho hay thay đổi tổ hợp này căn cứ theo quy định của Bộ GD&ĐT. Theo đó, tổ hợp môn dùng để xét tuyển phải bao gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo; trong đó phải có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25%. Từ năm 2026, số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét.

"Đây là phương án tối ưu để đảm bảo quyền lợi, sự lựa chọn đa dạng cho thí sinh ở các tổ hợp truyền thống, đồng thời phù hợp với ngành đào tạo, đảm bảo tuyển sinh của trường", trường Sĩ quan Chính trị cho biết.

Cùng với A00, C00 cũng là tổ hợp truyền thống được nhiều trường thông báo giảm hoặc không sử dụng để xét tuyển, như Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), trường Sĩ quan Chính trị, Học viện Biên phòng, Đại học Kiểm sát Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội)...

Nhiều nhà giáo dục cho rằng trước xu thế hội nhập, việc đa dạng tổ hợp để phù hợp với yêu cầu của các trường là điều cần thiết, song việc thông báo đột ngột khiến học sinh bị động, không kịp trở tay.

Nhiều học sinh cuối cấp buộc phải điều chỉnh kế hoạch học tập, bổ sung môn mới để thay đổi tổ hợp hoặc tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực để tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành học mong muốn. Do đó, các chuyên gia cho rằng trường đại học công bằng hơn, nên có lộ trình thay đổi trước 1-2 năm để học sinh không “đứt gánh giữa đường”.