Vụ học sinh lớp 1 bị bỏ quên trong lớp: Công an phát cảnh báo

Công an xã Nậm Lầu (tỉnh Sơn La) đã tiến hành xác minh, xử lý đối với một số cá nhân có hành vi đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật vụ học sinh lớp 1 bị bỏ quên trong lớp.

Học sinh bị bị khóa cửa ở lại trong lớp tại điểm trường Lầu Tòng. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo thông tin từ Công an xã Nậm Lầu, ngày 13/2, đơn vị đã tiến hành xác minh, xử lý đối với một số cá nhân có hành vi đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật, phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc học sinh lớp 1 bị bỏ quên trong lớp, xảy ngày 10/2 tại điểm trường Lầu Tòng, trường Tiểu học Nậm Lầu (xã Nậm Lầu).

Cụ thể, trong quá trình giải quyết vụ việc, một số tài khoản mạng xã hội đã đăng tải, phát trực tiếp nội dung liên quan. Đáng chú ý, có trường hợp không có mặt tại hiện trường, không tham gia giải quyết vụ việc nhưng vẫn tham gia bình luận, trả lời bình luận, đưa ra thông tin chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật.

Ngoài ra, một số cá nhân có mặt tại lớp học đã có phát ngôn thiếu chuẩn mực, xúc phạm uy tín, danh dự của đoàn công tác và các cơ quan, đơn vị liên quan, ảnh hưởng đến quá trình xác minh, xử lý vụ việc.

Công an xã Nậm Lầu đã tiến hành xác minh, mời làm việc đối với bà Q.T.K. (sinh năm 2007), ông L.V.C. (sinh năm 1990), ông Q.V.S. (sinh năm 1984) và ông Q.V.H. (sinh năm 1990), đều trú tại địa bàn xã.

Bốn cá nhân liên quan làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an xã Nậm Lầu.

Tại cơ quan công an, các cá nhân trên đã thừa nhận hành vi, đồng thời nhận thức được hành vi của mình đã vi phạm quy định của pháp luật về trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan.

Nguyên nhân chủ yếu do trình độ nhận thức pháp luật còn hạn chế, nhất là các quy định liên quan đến trách nhiệm người sử dụng mạng xã hội, quy chuẩn phát ngôn, đồng thời gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Các trường hợp đã chủ động gỡ bỏ, chỉnh sửa nội dung sai phạm; viết bản kiểm điểm, cam kết không tái phạm và đăng tải nội dung xin lỗi công khai trên tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Cơ quan công an đề nghị bốn trường hợp nêu trên rút kinh nghiệm, cam kết không để xảy ra hành vi tương tự, đồng thời tuyên truyền người thân, gia đình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành, nhất là các quy định liên quan đến trách nhiệm người sử dụng mạng xã hội, quy chuẩn phát ngôn.

Trước đó, chiều tối 10/2, do sơ suất của giáo viên trong quá trình kiểm tra lớp học trước khi ra về, một học sinh lớp 1 bị khóa cửa ở lại trong lớp tại điểm trường Lầu Tòng.

Cô L.T.S. (giáo viên chủ nhiệm) thừa nhận đây là lỗi của mình, bản thân không cố ý để xảy ra sự việc. Cô cũng không có mâu thuẫn gì với gia đình và học sinh. Qua kiểm tra sơ bộ sức khỏe, tinh thần học sinh hiện tại bình thường. Hiện tại, cô S. bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ làm rõ vụ việc.

Công an xã Nậm Lầu xác nhận không có sự việc cô L.T.S. (giáo viên chủ nhiệm) bạo hành học sinh và cố tình nhốt cháu trong lớp để phạt.