Vụ học sinh lớp 1 nghi bị nhốt trong lớp: Tạm đình chỉ cô giáo

Giáo viên chủ nhiệm thừa nhận có lỗi, bản thân không cố ý khi để xảy ra việc học sinh bị bỏ quên trong lớp. Cô giáo này đã bị tạm đình chỉ công tác.

Hình ảnh cháu bé bị bỏ quên trong lớp. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, liên quan đến vụ việc học sinh lớp 1 nghi bị nhốt trong lớp đến tối muộn, UBND xã Nậm Lầu (tỉnh Sơn La) đã tiến hành xác minh và có kết quả bước đầu.

Học sinh trong vụ việc là em L.D.P. (sinh năm 2019), học sinh lớp 1E, điểm trường Lầu Tòng, thuộc trường Tiểu học Nậm Lầu. Cô L.T.S. là giáo viên chủ nhiệm.

Khoảng 16h15 ngày 10/2, sau khi hết giờ lên lớp, cô S. cho học sinh kê lại bàn ghế theo quy định. Sau khi học sinh ra về, cô giáo đứng trên bục giảng quan sát lớp một lượt, thấy không còn học sinh trong lớp nên đã khóa cửa ngoài và ra về.

Do sơ suất, cô S. đã không quan sát kỹ, không di chuyển xuống cuối lớp kiểm tra kỹ các góc khuất nên không phát hiện ra trong lớp vẫn còn cháu L.D.P. chưa ra khỏi lớp, vì vậy đã khóa cửa ra về.

Cô S. thừa nhận đây là lỗi của mình, bản thân không cố ý để xảy ra sự việc; bản thân cũng không có mâu thuẫn gì với gia đình và bản thân cháu P.

Về phía gia đình cháu P., do nhà gần trường nên cháu tự đi học và tự di chuyển về nhà. Đến khoảng 17h cùng ngày, gia đình chưa thấy cháu đi học về nên đã đi tìm và phát hiện cháu vẫn ở trong lớp trong tình trạng tắt điện, khóa cửa ngoài.

Sau đó, gia đình đã báo nhà trường và được giáo viên phụ trách điểm trường tới mở cửa cho cháu ra ngoài. Qua kiểm tra sơ bộ sức khỏe, tinh thần cháu L.D.P. hiện tại bình thường.

Ngay sau sự việc xảy ra, Đảng ủy, UBND xã đã thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình và cháu L.D.P., đồng thời chỉ đạo Công an xã xác minh theo quy định, ổn định tình hình nhân dân trên địa bàn.

UBND xã cũng chỉ đạo trường Tiểu học Nậm Lầu ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác với cô giáo L.T.S. để phục vụ làm rõ vụ việc. Vụ việc hiện tại đang được giải quyết theo quy định.

Điểm trường Lầu Tòng có 9 lớp học, cách điểm trung tâm 3,5 km. Hiện tại, lớp 1E có 19 học sinh. Ban giám hiệu nhà trường cho biết trong suốt quá trình công tác, cô L.T.S. là luôn nhiệt tình, bám trường, bám lớp, tận tụy trách nhiệm với học sinh và được đánh giá là luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Văn Chiến cho biết ngay sau khi nắm bắt thông tin, Sở GD&ĐT đã phối hợp, đề nghị UBND xã Nậm Lầu khẩn trương lập tổ công tác xác minh làm rõ vụ việc, đồng thời gặp gỡ gia đình, người dân để ổn định trật tự.

Trước đó, theo livestream phụ huynh đăng tải trên mạng xã hội, chiều 10/2, khoảng 16h, sau khi tan học nhưng không thấy con về nhà như thường lệ, gia đình em L.D.P. đã chia nhau đi tìm nhưng không có kết quả.

Nghi ngờ cháu có thể bị nhốt trong trường, khoảng 19h cùng ngày, gia đình quay lại trường Tiểu học xã Nậm Lầu thì phát hiện cháu bị khóa một mình trong lớp học, phòng học không bật đèn.

Ngay sau đó, gia đình đã làm việc với công an, chính quyền địa phương và cô giáo.