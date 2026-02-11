Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Học sinh lớp 1 bị khóa trong lớp nhiều giờ sau khi tan học

  • Thứ tư, 11/2/2026 09:21 (GMT+7)
Sau khi tan học nhưng không thấy con về nhà, gia đình học sinh Lường Duy P., lớp 1 Trường Tiểu học xã Nậm Lầu (tỉnh Sơn La) đã đi tìm và phát hiện cháu bị khóa một mình trong lớp học.

Theo clip do phụ huynh đăng tải trên mạng xã hội, chiều 10/2, khoảng 16h, sau khi tan học nhưng không thấy con về nhà như thường lệ, gia đình em Lường Duy P. đã chia nhau đi tìm tại nhà bạn bè và những nơi cháu thường lui tới nhưng không có kết quả.

Nghi ngờ cháu có thể bị nhốt trong trường, khoảng 19h cùng ngày, gia đình quay lại Trường Tiểu học xã Nậm Lầu thì phát hiện cháu bị khóa một mình trong lớp học, phòng học không bật đèn.

Hoc sinh lop 1 anh 1

Gia đình kiểm tra người cháu bé sau sự việc. Ảnh cắt từ clip.

Theo người đăng clip, thời điểm gia đình đến trường, cả hai cánh cửa lớp đều bị khóa. Gia đình đã phải nhờ người mở cửa lớp học để đưa cháu ra ngoài. Khi được phát hiện, cháu có dấu hiệu hoảng loạn, mệt mỏi, trên lưng có vết đỏ. Gia đình đã quay video ghi lại sự việc.

Sau khi clip được đăng tải, vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Hiện các cơ quan chức năng đã vào cuộc, tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc.

Theo ông Cầm Bun Lộc, Chủ tịch UBND xã Nậm Lầu, sau khi sự việc xảy ra, ông cùng lực lượng chức năng trực tiếp xuống nhà học sinh nắm tình hình. Bước đầu xác minh, cháu bé không có biểu hiện bất thường, không có dấu hiệu bị bạo hành, đánh đập, tâm lý cháu đã ổn định trở lại.

“Tôi đã chỉ đạo cơ quan chức năng và lực lượng Công an xã xác minh rõ sự việc. Nếu có vi phạm, xã sẽ xử lý nghiêm cô giáo chủ nhiệm để xảy ra sự việc đáng tiếc này”, ông Lộc nói.

Cũng theo ông Lộc, theo nhận định ban đầu, giáo viên có thể khi đóng cửa lớp sau giờ tan học đã không kiểm tra kỹ còn học sinh trong lớp hay không. Bên cạnh đó, cháu bé có biểu hiện chậm nói nên không gọi cô giáo, dẫn đến sự việc trên

Viết Hà / Tiền Phong

