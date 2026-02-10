TP.HCM sắp có thêm trường đại học mới

Theo Quyết định số 265/QĐ-TTg ngày 10/02/2026 của Phó thủ tướng Lê Thành Long, trường đại học mới tên là Đại học Công nghệ Nam Bình Dương, được đặt tại TP.HCM.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Phương Lâm.

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế đề án thành lập Đại học Công nghệ Nam Bình Dương theo quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và các quy định của pháp luật có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ GD&ĐT đồng thời chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, cũng như các đề xuất, kiến nghị nêu tại Tờ trình số 95/TTr-BGDĐT ngày 16/1/2026 liên quan việc phê duyệt chủ trương thành lập trường.

Trước khi thành lập Đại học Công nghệ Nam Bình Dương, TP.HCM đã có hàng loạt cơ sở giáo dục đại học đào tạo lĩnh vực công nghệ như Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM), Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, Đại học Công nghệ TP.HCM...

Theo Điều 22 Luật Giáo dục đại học 2012 và Điều 87 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, việc thành lập trường đại học công lập và cho phép thành lập trường đại học tư thục phải đáp ứng nhiều điều kiện chặt chẽ.

Trong đó, cơ sở giáo dục phải có đề án thành lập phù hợp với quy hoạch phát triển, nêu rõ mục tiêu, ngành đào tạo, nguồn lực tài chính, đất đai, cơ sở vật chất, nhân sự và lộ trình phát triển. Trường chỉ được thành lập khi có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính, cùng xác nhận về quyền sử dụng đất với diện tích tối thiểu 5 ha và bảo đảm bình quân 25 m²/sinh viên sau 10 năm hoạt động ổn định.

Bên cạnh đó, cơ sở phải chứng minh năng lực tài chính đầu tư theo quy định, với vốn tối thiểu 1.000 tỷ đồng đối với trường tư thục, đồng thời xây dựng cơ cấu tổ chức, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.