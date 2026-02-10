Đại học ở TP.HCM tuyển giảng viên, lương cao nhất 75 triệu đồng

Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) thông báo tuyển dụng giảng viên, mức lương tham khảo 18-75 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm thù lao nghiên cứu khoa học.

Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM). Ảnh: FBNT.

Theo thông báo của Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM), nhà trường tuyển 34 giảng viên ở các khoa: Kinh tế, Kinh tế đối ngoại, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Hệ thống thông tin, Quản trị kinh doanh, Luật kinh tế, Toán kinh tế.

Trong đó, khoa Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh tuyển nhiều nhất với 9 giảng viên mỗi khoa. Chương trình tuyển dụng kéo dài đến hết tháng 2 năm nay.

Theo UEL, mức lương hàng tháng của giảng viên dao động tùy theo vị trí việc làm. Cụ thể, thạc sĩ từ 18-32 triệu đồng/tháng, tiến sĩ 28-45 triệu đồng/tháng, phó giáo sư 53-65 triệu đồng/tháng và giáo sư 65-75 triệu đồng/tháng.

Ngoài lương cơ bản, viên chức và người lao động còn được hưởng thù lao nghiên cứu khoa học, thù lao vượt giờ giảng, thù lao giảng dạy bằng tiếng Anh, thù lao coi thi, chấm thi, thù lao tham gia các hội đồng, hỗ trợ đồng phục, phúc lợi dịp lễ, Tết, thưởng KPIs cấp đơn vị và thưởng KPIs cấp trường.

Các ứng viên trúng tuyển và cam kết gắn bó tối thiểu 5 năm sẽ được nhận khoản hỗ trợ tương ứng học hàm, học vị. Cụ thể, trường hỗ trợ một lần 150 triệu đối với nhân sự trình độ tiến sĩ, không quá 45 tuổi; mức 350 triệu đồng với giáo sư; 250 triệu đồng với phó giáo sư không quá 50 tuổi.

Bên cạnh đó, trường còn có chính sách hỗ trợ tài chính và phi tài chính để khuyến khích giảng viên nâng cao trình độ. Nhân sự hoàn thành chương trình tiến sĩ trước hạn được hỗ trợ 150 triệu đồng, 100 triệu đồng nếu đúng hạn và 70 triệu đồng nếu quá hạn. Trong thời gian làm nghiên cứu sinh, giảng viên được giảm 50% tiết chuẩn hoặc nghỉ 2 tháng hưởng nguyên lương.

Nhân sự có học vị tiến sĩ được hỗ trợ 150 triệu đồng khi đạt chức danh phó giáo sư, 250 triệu với chức danh giáo sư.

UEL còn có chính sách hỗ trợ công bố nghiên cứu khoa học, với mức 60-160 triệu đồng/bài công bố quốc tế, tùy tạp chí. Công bố trong nước được hỗ trợ 10-30 triệu đồng/bài.

"Chính sách thu hút và giữ chân nhân tài với chế độ đãi ngộ hấp dẫn cả về tài chính lẫn phi tài chính, được thiết kế nhằm phát triển toàn diện và tôn vinh đóng góp của viên chức, người lao động", theo nhà trường.

Đại học Kinh tế - Luật thành lập năm 2010, tiền thân là khoa Kinh tế, trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM. Qua 25 năm phát triển, UEL đào tạo hơn 40.000 cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và là cơ sở đào tạo, nghiên cứu uy tín trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật.