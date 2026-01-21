Sinh viên TP.HCM ra trường nhận lương từ 9-10 triệu đồng

Khảo sát việc làm của nhiều trường đại học cho thấy sinh viên sau khi tốt nghiệp sớm tìm được việc làm với mức thu nhập cao, ổn định.

Sinh viên tại nhiều trường đại học tìm được việc trước khi ra trường. Ảnh: Phương Lâm.

Mới đây, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) gây chú ý khi công bố khảo sát thực tập và việc làm sinh viên năm 2025. Trong đó, báo cáo của trường cho biết 72% sinh viên có thu nhập trên 9 triệu đồng/tháng, 97% có việc làm trong vòng một năm sau tốt nghiệp

Khảo sát cũng ghi nhận 78% sinh viên hài lòng với công việc hiện tại; 69% có việc làm trước khi nhận bằng, 12% có việc trong vòng một tháng sau tốt nghiệp và chỉ khoảng 2% mất trên 6 tháng để tìm việc.

Trong tổng số sinh viên tham gia khảo sát (4.445/4.951, đạt tỷ lệ 90%), 90% sinh viên làm đúng hoặc liên quan ngành đào tạo, 30% làm việc tại doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

Nhà trường nhận định những kết quả nêu trên đến từ định hướng gắn kết thực tiễn, học qua trải nghiệm mà UEH triển khai nhiều năm qua và tiếp tục đẩy mạnh giai đoạn 2025-2030. Nhờ đó, sinh viên sớm làm quen môi trường và yêu cầu nghề nghiệp, rút ngắn quá trình chuyển tiếp từ giảng đường sang thị trường lao động.

Tại Đại học Hoa Sen, Trung tâm Trải nghiệm sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp cho biết 96% sinh viên có việc làm trước khi nhận bằng, tăng 1% so với năm 2025. Tỷ lệ này đạt 100% ở nhiều ngành như Kỹ thuật phần mềm, Luật quốc tế, Quản trị khách sạn - Chương trình Hoa Sen Elite, Tâm lý học và Thiết kế nội thất.

Đặc biệt, 28% sinh viên của nhà trường làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài/có yếu tố nước ngoài sau khi ra trường. Trong khi đó, 16% tân khoa lại chọn khởi nghiệp, trong đó nhiều ngành ghi nhận tỷ lệ vượt mức 20%.

Về thu nhập, 45% sinh viên Đại học Hoa Sen làm khảo sát có thu nhập 9-12 triệu. Mức 12-15 triệu có 25% đạt được và 9% thu nhập trên 20 triệu đồng.

Nhiều ngành có tỷ lệ sinh viên tìm được việc cao, nhưng cũng có ngành gặp hạn chế. Ảnh: Phương Lâm.

Khảo sát việc làm năm 2025 tại Đại học Mở TP.HCM cho thấy 97,7% sinh viên tốt nghiệp có việc làm. Nhiều ngành đạt tỷ lệ có việc làm trước khi tốt nghiệp từ 95,16% đến 100%, gồm Luật kinh tế - Luật, Kế toán, Công tác xã hội - Xã hội học, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh... Đáng chú ý, ngành Tài chính - Ngân hàng ghi nhận 100% sinh viên có việc làm trong vòng một tháng sau tốt nghiệp.

Về thu nhập, kết quả khảo sát cho thấy mức lương của sinh viên tốt nghiệp tiếp tục tăng. Năm 2025, nhóm thu nhập 10-15 triệu đồng/tháng chiếm tỷ lệ cao nhất với 46,5%; tiếp đến là mức 7-10 triệu đồng, chiếm 34,93%.

Tỷ lệ sinh viên đạt mức thu nhập trên 15 triệu đồng cao nhất thuộc nhóm ngành Luật kinh tế - Luật (44,32%), tiếp theo là Quản trị kinh doanh (19,08%). Ngược lại, nhóm thu nhập 7-10 triệu đồng tập trung nhiều ở ngành Luật kinh tế - Luật (58,33%), phản ánh đặc thù việc làm trong khu vực công với thang, bảng lương còn hạn chế.

Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng đã công bố khảo sát việc làm sinh viên năm 2025. Khảo sát cho thấy sinh viên tốt nghiệp trường Quốc tế chủ yếu làm việc trong các lĩnh vực công nghệ thông tin (25,3%), thương mại - dịch vụ (16,7%), marketing (14,3%) và tài chính - tín dụng (10,8%); phần còn lại phân bổ ở xuất nhập khẩu, kỹ thuật, giáo dục và các lĩnh vực khác.

Tỷ lệ sinh viên làm đúng hoặc liên quan chuyên ngành đạt 80,5%, giảm nhẹ so với mức 83,3% của năm 2024.

Đáng chú ý, 54,8% sinh viên có việc làm trước khi tốt nghiệp, tăng mạnh so với mức 45,2% của năm trước; 42,8% có việc trong vòng 6-12 tháng sau tốt nghiệp và chỉ 2,4% tìm được việc sau hơn 12 tháng.

Về vị trí công việc, 91,2% sinh viên tốt nghiệp đang đảm nhiệm vai trò nhân viên; số còn lại giữ các vị trí trưởng nhóm (3,2%), quản lý bậc trung (1,8%) và quản lý bậc cao (0,6%).

Về thu nhập, mức lương bình quân của sinh viên tốt nghiệp của trường này năm 2025 đạt hơn 12,27 triệu đồng/tháng, thấp hơn mức hơn 13,06 triệu đồng/tháng của năm 2024.

Trong đó, dẫn đầu là mức lương của ngành Tin học và Kỹ thuật máy tính với mức lương trung bình là 19,7 triệu đồng/tháng, tiếp đó là sinh viên ngành Quản lý (song bằng) với hơn 18,6 triệu đồng/tháng. Sinh viên ngành Marketing (song bằng) có mức lương 16 triệu đồng/tháng còn ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh có mức lương trung bình là hơn 14,5 triệu đồng/tháng.