Tìm ra những nghề lương cao nhưng không quá căng thẳng

Áp lực nghề nghiệp gia tăng khiến nhiều người tin rằng lương cao đồng nghĩa với căng thẳng. Tuy nhiên, vẫn có những công việc mang lại thu nhập tốt và ít áp lực.

Nhiều người kiệt sức vì công việc quá căng thẳng. Ảnh: Pexels.

Bước vào năm 2026, TS Bryan Robinson tại Đại học New York (Mỹ) nhận thấy thị trường lao động đang đặt người lao động vào hai trạng thái đối lập là không tìm được việc làm hoặc quá căng thẳng vì công việc.

Trong đó, nhiều người phải đối mặt với khách hàng khó tính, tình trạng thiếu hụt nhân sự, cùng sự kiệt quệ về cảm xúc, lo âu và mất gắn kết với công việc, theo Forbes.

Trước đây, Robinson từng phân tích 10 nghề nghiệp căng thẳng nhất khi bước vào năm 2026. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng mức lương cao không mặc nhiên đồng nghĩa với áp lực cao. Bởi thực tế vẫn tồn tại những công việc có mức độ căng thẳng thấp nhưng mang lại thu nhập tương đương, thậm chí lên tới hàng trăm nghìn USD mỗi năm tại Mỹ.

Cụ thể, theo cáo của Resume Genius, một số vị trí sau đây đều có mức lương tối thiểu từ 60.000 USD /năm, triển vọng tăng trưởng tốt. Điều quan trọng là những công việc này không gây căng thẳng quá mức cho người lao động.

Danh sách một số công việc lương cao, ít căng thẳng tại Mỹ cụ thể như sau:

Nhà thiên văn học: Thu nhập trung bình 132.170 USD /năm. Công việc mang tính tự chủ cao, ít tình huống khẩn cấp.

Thu nhập trung bình /năm. Công việc mang tính tự chủ cao, ít tình huống khẩn cấp. Chuyên gia định phí bảo hiểm: Thu nhập trung bình 125.770 USD /năm. Công việc thường yêu cầu bằng cử nhân; sử dụng thống kê và mô hình tài chính để ước tính rủi ro và chi phí.

Thu nhập trung bình /năm. Công việc thường yêu cầu bằng cử nhân; sử dụng thống kê và mô hình tài chính để ước tính rủi ro và chi phí. Chuyên viên phân tích hệ thống máy tính: Thu nhập trung bình 103.790 USD /năm. Công việc ít áp lực tiếp xúc khách hàng hoặc xung đột hàng ngày.

Thu nhập trung bình /năm. Công việc ít áp lực tiếp xúc khách hàng hoặc xung đột hàng ngày. Chuyên gia trắc quang ảnh: Thu nhập trung bình 78.380 USD /năm. Công việc ổn định, yên tĩnh, không chịu áp lực từ nhu cầu khách hàng.

Thu nhập trung bình /năm. Công việc ổn định, yên tĩnh, không chịu áp lực từ nhu cầu khách hàng. Nhà sử học: Thu nhập trung bình 74.050 USD /năm. Công việc tự định hướng, tập trung nghiên cứu và phân tích lịch sử, ít áp lực thời gian.

Nói thêm về việc tìm kiếm nghề nghiệp, theo tiến sĩ Bryan Robinson, kiệt sức không phải là thước đo của thành công. Ông cho rằng với những người ưu tiên sức khỏe tinh thần, việc lựa chọn một công việc ít căng thẳng nhưng vẫn bảo đảm thu nhập tốt là hoàn toàn khả thi. Người lao động không cần hy sinh sự an yên để đổi lấy mức lương cao, bởi hai mục tiêu này có thể song hành.

Về mẹo tìm kiếm công việc ít căng thẳng, các chuyên gia nghề nghiệp khuyên người lao động nên ưu tiên những công việc có lịch trình ổn định, nhiệm vụ lặp lại và quy trình rõ ràng bởi chúng giúp giảm đáng kể căng thẳng hàng ngày, đặc biệt khi hạn chế các tình huống khẩn cấp hoặc thay đổi đột xuất.

Bên cạnh đó, người lao động được khuyên thử nghiệm các hướng đi mới bằng những bước nhỏ, rủi ro thấp như khóa học ngắn, phỏng vấn tìm hiểu thông tin hoặc dự án thử nghiệm nhằm đánh giá mức độ phù hợp với năng lượng và phong cách làm việc cá nhân.

Cuối cùng, việc lựa chọn công việc cần gắn với nhu cầu lối sống. Các chuyên gia Resume Genius nhấn mạnh rằng môi trường làm việc đôi khi còn quan trọng hơn chính chức danh. Vì vậy, người coi trọng sự ổn định nên tránh công việc luân phiên, còn những người tìm kiếm cân bằng cuộc sống có thể hưởng lợi từ mô hình làm việc từ xa hoặc kết hợp.