7 lý do bạn mãi không thăng tiến

Sợ hãi khi phải lên tiếng: Nếu bạn luôn tự động đồng ý với cấp trên hoặc thiếu bản lĩnh để bảo vệ quan điểm của mình, bạn sẽ luôn bị coi là "nhân viên cấp thấp". Lãnh đạo cần những cộng sự có thể đóng góp ý kiến và phản biện có giá trị, chứ không phải một người chỉ biết vâng lời. Hãy chứng minh bạn xứng đáng ngồi vào vị trí hoạch định bằng cách lên tiếng đúng lúc. Ảnh: Pexels.