7 lý do bạn mãi không thăng tiến

Không thể giao tiếp ở tầm vĩ mô: Trong các cuộc họp cấp cao, lãnh đạo không quan tâm đến những tiểu tiết vụn vặt. Họ muốn nghe về định hướng chiến lược, tầm nhìn dài hạn và tác động của dự án đối với toàn công ty. Nếu bạn chỉ mải mê nói về kỹ thuật hoặc các đầu việc chi tiết mà không thể khái quát bức tranh, bạn đang tự đóng cánh cửa thăng tiến của mình. Ảnh: Phương Lâm.
Sợ hãi khi phải lên tiếng: Nếu bạn luôn tự động đồng ý với cấp trên hoặc thiếu bản lĩnh để bảo vệ quan điểm của mình, bạn sẽ luôn bị coi là "nhân viên cấp thấp". Lãnh đạo cần những cộng sự có thể đóng góp ý kiến và phản biện có giá trị, chứ không phải một người chỉ biết vâng lời. Hãy chứng minh bạn xứng đáng ngồi vào vị trí hoạch định bằng cách lên tiếng đúng lúc. Ảnh: Pexels.
Đề cao cái tôi hơn sự phù hợp: Sống thật là tốt, nhưng trong môi trường chuyên nghiệp, bạn cần biết điều chỉnh bản thân để phù hợp với hoàn cảnh. Khi làm việc với đội nhóm, bạn có thể hòa đồng, nhưng khi báo cáo với ban điều hành, bạn cần sự trang trọng, ngôn ngữ súc tích và vẻ ngoài chuyên nghiệp hơn. Khả năng linh hoạt trong phong cách giao tiếp chính là biểu hiện của một người lãnh đạo tiềm năng. Ảnh: Pexels.
Chỉ làm việc khi có quyền hạn chính thức: Khả năng tạo ảnh hưởng với khách hàng và đồng nghiệp ngay cả khi bạn không có quyền quản lý trực tiếp cho thấy kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và xây dựng niềm tin. Nếu chỉ làm tốt những việc nằm trong phạm vi quyền hạn của mình, bạn khó được xem là ứng viên phù hợp để dẫn dắt người khác. Ảnh: Pexels.
Tư duy làm hết việc chứ không làm thêm việc: Làm tốt công việc được giao chỉ giúp bạn giữ ghế, chứ không giúp bạn ở vị trí cao hơn. Muốn thăng tiến, bạn cần thể hiện sự chủ động: Dám nhận việc khó, sẵn sàng hỗ trợ và đào tạo đồng nghiệp, đóng góp cho mục tiêu chung, kể cả khi điều đó nằm ngoài phạm vi công việc của mình. Ảnh: Pexels.
Bỏ lỡ những cơ hội bất ngờ: Hãy tưởng tượng bạn gặp sếp trong thang máy và được hỏi về xu hướng AI trong ngành, bạn sẽ trả lời "Để tôi suy nghĩ thêm" hay đưa ra ngay một nhận định sắc sảo? Việc không nắm bắt được xu hướng hoặc không có chính kiến về công việc sẽ khiến bạn bị đánh giá là thiếu tầm nhìn. Do đó, hãy luôn chủ động trang bị kiến thức để không bỏ lỡ những cơ hội giúp bạn ghi điểm. Ảnh: Phương Lâm.
Thể hiện sự thất vọng và thiếu kiên nhẫn: Những người giỏi chuyên môn thường dễ nảy sinh tâm lý khó chịu khi đồng nghiệp không theo kịp tốc độ của mình. Tuy nhiên, nếu bạn thể hiện sự thất vọng hoặc thái độ trịch thượng, bạn sẽ bị coi là thiếu khí chất lãnh đạo. Để làm quản lý, bạn cần sự kiên nhẫn, lạc quan và khả năng xây dựng đội ngũ tích cực thay vì chỉ biết soi xét lỗi sai. Ảnh: Phương Lâm.
