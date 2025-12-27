6 dấu hiệu của cha mẹ ích kỷ

|
Đưa ra những yêu cầu vô lý: Theo Huffpost, phụ huynh ích kỷ sẽ đưa ra những yêu cầu vô lý với mọi người, kể cả con cái mình. Họ không chấp nhận lời giải thích hợp lý, luôn muốn làm lớn chuyện và tin rằng con mình và gia đình phải được người khác ưu tiên trong mọi hoàn cảnh. Bất kỳ lời góp ý nào về con cũng bị họ xem là xúc phạm cha mẹ.
Luôn cảm thấy thế giới nợ mình: Phụ huynh kiểu này hay phàn nàn với những người có thẩm quyền như quản lý, giáo viên, hiệu trưởng... Họ có thể bỏ về giữa chừng trong các buổi gặp mặt hay sự kiện thể thao của con vì cho rằng con mình không được đối xử đúng. Ngoài ra, họ cũng dễ có những hành vi cực đoan để được lắng nghe, như la hét, than phiền, gửi email gay gắt hoặc đăng các bài chỉ trích lên mạng xã hội. Khi con không đáp ứng được mong muốn, họ dễ thất vọng, trách móc hoặc tỏ thái độ lạnh nhạt với đứa trẻ.
Thiếu sự đồng cảm: Trẻ em cần được dạy nhu cầu của người khác cũng quan trọng như nhu cầu của mình. Tuy nhiên, phụ huynh ích kỷ thường không làm gương điều đó. Với họ, nhu cầu của bản thân là thứ duy nhất họ quan tâm. Họ không dạy con rằng người khác cũng cần được tôn trọng và hiếm khi xin lỗi vì luôn tin mình đúng.
Coi con cái như một phần bản sao của mình: Cha mẹ ích kỷ thường xem con cái như vật sở hữu để họ kiểm soát và định hình theo ý muốn của mình. Nếu đứa trẻ làm những gì cha mẹ muốn chúng làm, đứa trẻ đó sẽ được khen ngợi và đánh giá cao. Nếu không, chúng có thể bị bỏ qua hoặc bị chỉ trích. Bất cứ hành vi nào của con cái mà không phù hợp với kỳ vọng của họ đều bị coi là sự phản kháng và sẽ bị trừng phạt. Để được cha mẹ yêu thương và chấp nhận, nhiều trẻ em đã buộc phải từ bỏ bản thân và làm theo những gì cha mẹ muốn.
Phủ nhận nhu cầu của con cái: Cha mẹ ích kỷ thường phủ nhận những mong muốn và nhu cầu của con cái, khiến chúng cảm thấy rằng những mong muốn đó là không hợp lý hoặc không quan trọng. Thay vì ủng hộ và khuyến khích con cái theo đuổi những đam mê của mình, họ thường tìm cách làm cho con cảm thấy xấu hổ và từ bỏ những ước mơ đó. Ví dụ, họ có thể đưa ra những nhận xét mang tính hạ thấp như “Con không thực sự muốn làm điều đó, phải không?” hoặc “Tại sao con nghĩ mình giỏi việc đó?”.
Thiếu lòng biết ơn: Họ coi việc giáo viên quan tâm, nhà trường tạo điều kiện hay người khác hỗ trợ là điều hiển nhiên. Do vậy, trẻ ít khi được nghe lời cảm ơn, cũng hiếm khi thấy cha mẹ ghi nhận công sức của người khác. Thay vào đó là các lời phàn nàn khi kết quả không đúng kỳ vọng.
