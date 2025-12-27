6 dấu hiệu của cha mẹ ích kỷ

Coi con cái như một phần bản sao của mình: Cha mẹ ích kỷ thường xem con cái như vật sở hữu để họ kiểm soát và định hình theo ý muốn của mình. Nếu đứa trẻ làm những gì cha mẹ muốn chúng làm, đứa trẻ đó sẽ được khen ngợi và đánh giá cao. Nếu không, chúng có thể bị bỏ qua hoặc bị chỉ trích. Bất cứ hành vi nào của con cái mà không phù hợp với kỳ vọng của họ đều bị coi là sự phản kháng và sẽ bị trừng phạt. Để được cha mẹ yêu thương và chấp nhận, nhiều trẻ em đã buộc phải từ bỏ bản thân và làm theo những gì cha mẹ muốn.