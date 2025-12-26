Quán quân và MC Olympia gây chú ý

MC Việt Khuê gây chú ý khi đăng tải bức hình chụp chung với Phan Minh Đức, quán quân Đường lên đỉnh Olympia mùa 10. Hiện cả 2 đều là giáo viên môn Toán.

Bức ảnh chụp chung của MC Việt Khuê và quán quân Olympia mùa 10 Phan Minh Đức. Ảnh: FBNV.

Chia sẻ hình ảnh chụp cùng quán quân Đường lên đỉnh Olympia mùa 10 Phan Minh Đức, biên tập viên, MC Việt Khuê cho biết cả hai có nhiều điểm chung.

Cụ thể, 2 người đều bước ra từ Olympia, cùng là cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Năm Minh Đức vô địch cũng là năm Việt Khuê dẫn tại điểm cầu trường chuyên này. Hiện tại, cả hai đều là thầy giáo Toán, dù Phan Minh Đức học chuyên Lý, còn Việt Khuê học chuyên Toán nhưng làm truyền hình gần 20 năm.

Nam MC cũng tiết lộ cả hai đang có dự định kết hợp để thực hiện một dự án giáo dục trong thời gian tới.

Chia sẻ của MC Việt Khuê nhanh chóng gây chú ý. Bên dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận chúc mừng cho dự án sắp tới, đồng thời dành nhiều lời khen, sự ngưỡng mộ cho cả hai khi có nhiều thành tích ấn tượng và đóng góp cho lĩnh vực giáo dục.

MC Việt Khuê sinh năm 1983, tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Việt Khuê. Anh là người dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ mùa thứ 8 đến mùa thứ 13.

Việt Khuê là con trai của GS.TSKH.NGND Nguyễn Hữu Việt Hưng - người có hàng loạt đóng góp với ngành Toán học nước nhà. Thừa hưởng tố chất của cha, thời phổ thông, Việt Khuê là học sinh nổi bật tại lớp chuyên Toán, trường chuyên Hà Nội - Amsterdam. Anh từng đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2002 (kỳ thi không có giải nhất).

Thời đại học, anh tốt nghiệp hệ cử nhân khoa học tài năng của Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) với điểm số trung bình 9,45, trở thành thủ khoa của các thủ khoa các trường đại học tại Hà Nội năm 2006.

Việt Khuê từng chia sẻ ban đầu, anh dự định trở thành nhà khoa học như bố. Tuy nhiên, trong một lần tham gia bình luận một số trận đấu tại World Cup 2006 (theo chương trình của VTV), anh nhận ra mình đam mê truyền hình và quyết định theo đuổi lĩnh vực này. BLV thể thao này gây ấn tượng khi dẫn nhiều bản tin tại VTV như 360 độ thể thao, World Cup, ASIAD, SEA Games…

Ngoài công việc truyền hình, hiện tại, Việt Khuê còn mở lớp dạy Toán cho học sinh dưới hình thức online và trực tiếp, được nhiều phụ huynh tin tưởng gửi gắm.

Trong khi đó, Phan Minh Đức sinh năm 1992, là thí sinh đầu tiên của Hà Nội vô địch Đường lên đỉnh Olympia. Anh theo học ngành Tài chính kế toán tại Đại học Kỹ thuật Swinburne (Australia), tốt nghiệp cử nhân loại xuất sắc.

Sau khi hoàn thành chương trình cử nhân, Minh Đức được chuyển thẳng lên bậc tiến sĩ ở ngành Kinh tế năng lượng, cũng tại trường này. Tuy nhiên, sau hơn nửa chặng đường, anh quyết định dừng việc học tiến sĩ vào tháng 3/2021.

Anh chuyển sang học thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin doanh nghiệp, định hướng chuyển đổi số. Năm 2024, Minh Đức quyết định về Việt Nam lập nghiệp và phát triển các dự án trong lĩnh vực giáo dục.