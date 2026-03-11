Phó chủ tịch UBND Vĩnh Long làm thứ trưởng Bộ GD&ĐT

|
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh.
Ngày 11/3, Thủ tướng đã ban hành quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quyên Thanh giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.
Bà Thanh sinh năm 1978, quê Vĩnh Long. Bà có trình độ cử nhân Ngoại ngữ tiếng Anh, thạc sĩ Phương pháp giảng dạy tiếng Anh và tiến sĩ Quản lý giáo dục tại Đại học Sư phạm TP.HCM.
Quá trình công tác, bà Thanh đảm nhiệm các vị trí như giáo viên dạy tiếng Anh rồi Phó hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Long; Trưởng phòng GD&ĐT TP Vĩnh Long; Phó giám đốc, Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long.
Bà cũng từng là đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021; đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.
Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng GD&ĐT, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh là Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.
Như vậy, lãnh đạo Bộ GD&ĐT hiện gồm: Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn; Thứ trưởng thường trực Phạm Ngọc Thưởng; các Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, Lê Quân và Nguyễn Thị Quyên Thanh.
