Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giáo dục

Phó chủ tịch UBND Vĩnh Long làm thứ trưởng Bộ GD&ĐT

  • Thứ tư, 11/3/2026 19:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

thu truong anh 1

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh.

Ngày 11/3, Thủ tướng đã ban hành quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quyên Thanh giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Bà Thanh sinh năm 1978, quê Vĩnh Long. Bà có trình độ cử nhân Ngoại ngữ tiếng Anh, thạc sĩ Phương pháp giảng dạy tiếng Anh và tiến sĩ Quản lý giáo dục tại Đại học Sư phạm TP.HCM.

Quá trình công tác, bà Thanh đảm nhiệm các vị trí như giáo viên dạy tiếng Anh rồi Phó hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Long; Trưởng phòng GD&ĐT TP Vĩnh Long; Phó giám đốc, Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long.

Bà cũng từng là đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021; đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng GD&ĐT, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh là Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Như vậy, lãnh đạo Bộ GD&ĐT hiện gồm: Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn; Thứ trưởng thường trực Phạm Ngọc Thưởng; các Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, Lê Quân và Nguyễn Thị Quyên Thanh.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được giao quyền Bộ trưởng GD&ĐT

Ngày 27/2, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về việc giao quyền Bộ trưởng GD&ĐT đối với ông Hoàng Minh Sơn.

11:34 28/2/2026

Ngọc Bích

thứ trưởng Vĩnh Long Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ GD&ĐT Quyên Thanh Vĩnh Long

    Đọc tiếp

    Hang loat tin vui voi giao vien mam non hinh anh

    Hàng loạt tin vui với giáo viên mầm non

    13:26 5/3/2026 13:26 5/3/2026

    0

    Giáo viên mầm non trong thời gian tập sự được giảm 5 giờ dạy/tuần; giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống được giảm 5 giờ dạy/tuần là những quy định mới được Bộ GD&ĐT ban hành.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý