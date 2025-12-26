Giáo viên có thể có thêm nhiều khoản phụ cấp từ năm 2026

Ngoài tiền lương, giáo viên có thể được hưởng thêm một số khoản phụ cấp mới liên quan đến trách nhiệm công việc, yêu cầu di chuyển và điều kiện lao động đặc thù.

Giáo viên có thêm nhiều khoản phụ cấp từ năm 2026. Ảnh: Việt Linh.

Theo dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương và chế độ phụ cấp đối với nhà giáo do Bộ GD&ĐT đang xây dựng, một số loại phụ cấp được đề xuất bổ sung và mở rộng nhằm phản ánh sát hơn đặc thù nghề nghiệp, điều kiện làm việc và mức độ trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất mở rộng phụ cấp trách nhiệm công việc so với quy định hiện hành. Mức phụ cấp được xác định theo hệ số phần trăm so với mức lương cơ sở, căn cứ vào tính chất và yêu cầu của nhiệm vụ được giao.

Theo đó, giáo viên thực hiện công tác tư vấn học sinh; tổ phó chuyên môn, tổ phó bộ môn; giáo viên dạy học sinh khuyết tật hòa nhập tại các cơ sở giáo dục không phải là trường chuyên biệt; tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng bộ môn; nhà giáo cốt cán thực hiện nhiệm vụ thường xuyên; giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số, giảng dạy bằng ngoại ngữ (trừ môn Ngoại ngữ).

Giáo viên và cán bộ quản lý đang công tác tại các trường chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập đều có thể thuộc diện được hưởng phụ cấp với các mức khác nhau.

Dự thảo cũng quy định những nhiệm vụ chuyên môn đã được giảm định mức tiết dạy hoặc đã được quy đổi ra tiết dạy, giờ giảng thì không tiếp tục tính phụ cấp trách nhiệm, nhằm tránh chồng chéo chính sách.

Đồng thời, phụ cấp trách nhiệm theo dự thảo không áp dụng đối với nhà giáo, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các chức danh tương đương đã được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh phụ cấp trách nhiệm, dự thảo đề xuất phụ cấp lưu động đối với giáo viên phải thường xuyên di chuyển để giảng dạy tại nhiều điểm trường, phân hiệu, dạy liên trường hoặc được cử biệt phái.

Mức phụ cấp lưu động dự kiến là hệ số 0,2 so với mức lương cơ sở, tính theo số ngày thực tế giáo viên phải di chuyển trong tháng và được chi trả theo quy định của pháp luật hiện hành.

Một nội dung khác cũng được đề cập trong dự thảo là phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo viên giảng dạy thực hành hoặc vừa giảng dạy lý thuyết, vừa giảng dạy thực hành trong môi trường có yếu tố rủi ro.

Các yếu tố được xác định gồm việc tiếp xúc với chất độc, khí độc, bụi độc hoặc môi trường dễ lây nhiễm bệnh; làm việc trong điều kiện áp suất cao, thiếu dưỡng khí, môi trường quá nóng hoặc quá lạnh vượt tiêu chuẩn cho phép; giảng dạy thực hành trong ngành, nghề phát sinh tiếng ồn lớn hoặc độ rung liên tục vượt chuẩn an toàn lao động; hoặc môi trường có phóng xạ, tia bức xạ, điện từ trường vượt mức cho phép.

Mức phụ cấp được xác định theo số lượng yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mà giáo viên phải tiếp xúc, dao động từ hệ số 0,1 đến 0,4 so với mức lương cơ sở và được tính theo số giờ dạy thực hành thực tế của từng ngành, nghề.

Hiện, Bộ GD&ĐT đã kết thúc việc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo nghị định này. Tuy nhiên, đây vẫn là dự thảo, chưa phải văn bản pháp lý chính thức, do đó các nội dung nêu trên có thể tiếp tục được rà soát, điều chỉnh trước khi Chính phủ xem xét, ban hành. Trong trường hợp được thông qua, các quy định mới về tiền lương và phụ cấp đối với nhà giáo dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.