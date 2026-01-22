Thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo thay đổi ra sao?

Quy định mới xác định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo theo hướng tập trung về giám đốc Sở GD&ĐT, góp phần đơn giản hóa thủ tục và tăng tính chủ động trong bố trí đội ngũ giáo viên tại các địa phương.

Hoạt động dạy học tại một trường tiểu học ở Hà Nội.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 01/2026 quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo. Theo đó, thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt (trừ trường dự bị đại học) và trường trung học nghề công lập được thực hiện theo Nghị quyết số 248/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội nhằm tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo.

Thông tư nêu rõ giám đốc Sở GD&ĐT có thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và trường trung học nghề công lập trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, giám đốc Sở GD&ĐT cũng thực hiện thẩm quyền điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, thay đổi vị trí việc làm đối với nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý, cũng như các cơ sở giáo dục công lập liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, thông tư quy định hiệu trưởng các trường dự bị đại học, trường Hữu nghị T78, trường Hữu nghị 80, trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc có thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo thuộc phạm vi quản lý.

Người đứng đầu các trường thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị; trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm chính trị xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng có thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo theo quy định.

Theo một cán bộ quản lý giáo dục tại địa phương, việc giao thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo về giám đốc Sở GD&ĐT sẽ giúp rút ngắn quy trình, hạn chế tình trạng mỗi khâu do một cơ quan phụ trách như trước đây.

Khi thẩm quyền được tập trung về cơ quan chuyên môn trực tiếp quản lý ngành, công tác tuyển dụng, tiếp nhận và bố trí giáo viên được kỳ vọng sẽ chủ động và kịp thời hơn, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị cho các năm học mới.

Cũng theo cán bộ này, quy định mới tạo điều kiện để các sở GD&ĐT chủ động rà soát nhu cầu nhân sự, điều tiết giáo viên giữa các địa bàn trong cùng tỉnh, qua đó góp phần khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu giáo viên kéo dài nhiều năm qua.

Ở góc độ cơ sở, cô Nguyễn Lan Anh, giáo viên tiểu học ở tại tỉnh Phú Thọ, cho rằng việc thống nhất đầu mối tuyển dụng sẽ giúp các nhà trường sớm ổn định đội ngũ.

"Trước đây, quy trình tuyển dụng thường kéo dài. Nếu thẩm quyền được giao rõ ràng cho Sở GD&ĐT và được thực hiện minh bạch, chúng tôi kỳ vọng việc bổ sung giáo viên sẽ kịp thời hơn", cô giáo chia sẻ.

Thông tư cũng quy định đối với các đề án, kế hoạch tuyển dụng nhà giáo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 1/1/2026 thì tiếp tục thực hiện theo đề án, kế hoạch đã được phê duyệt đến hết ngày 31/12/2026. Sau thời điểm này, nếu chưa hoàn thành, việc tuyển dụng nhà giáo sẽ thực hiện theo quy định mới.

Việc thống nhất thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo về Sở GD&ĐT được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đội ngũ giáo viên tại các địa phương trong thời gian tới.