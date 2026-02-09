Trường Đại học Kinh tế - Luật công bố thông tin tuyển sinh 2026

Thực hiện thống nhất chủ trương của Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Kinh tế - Luật thông báo tuyển sinh theo phương thức xét tuyển tổng hợp.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Năm 2026, Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) triển khai tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét tuyển tổng hợp, đồng thời tuyển sinh các chương trình liên kết quốc tế do đối tác nước ngoài cấp bằng.

Theo kế hoạch dự kiến, nhà trường tuyển 3.200 sinh viên đại học chính quy, tăng 500 chỉ tiêu so với năm 2025. Sáu tổ hợp xét tuyển được nhà trường áp dụng bao gồm: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh), X25 (Toán, Tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế - Pháp luật) và X26 (Toán, Tiếng Anh, Tin học).

Đại học Kinh tế - Luật dự kiến áp dụng hai phương thức tuyển sinh. Phương thức thứ nhất là xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT, tối đa 5% tổng chỉ tiêu.

Phương thức thứ hai là xét tuyển tổng hợp, áp dụng cho 4 nhóm thí sinh sau:

Thí sinh có tham dự kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026;

Thí sinh không tham dự kỳ thi đánh giá năng lực;

Thí sinh đã tốt nghiệp nhưng không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026;

Thí sinh sở hữu các chứng chỉ tuyển sinh quốc tế như IB, A-level, SAT, ACT.

Đối với phương thức xét tuyển tổng hợp, điểm xét tuyển được xác định theo công thức: Điểm xét tuyển = Điểm học lực + Điểm thưởng + Điểm ưu tiên.

Trong đó, điểm học lực là tổng hợp từ điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức; điểm thưởng áp dụng cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc học sinh thuộc 149 trường trong diện ưu tiên xét tuyển của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Hội đồng tuyển sinh cho biết sẽ công bố chi tiết tỷ lệ các thành phần điểm, bài thi thay thế trong trường hợp thiếu dữ liệu, bảng quy đổi chứng chỉ tuyển sinh quốc tế, điểm thưởng chứng chỉ ngoại ngữ và danh sách 149 trường ưu tiên xét tuyển trên website của trường trước ngày 15/2/2026.

Bên cạnh chương trình đại học chính quy, Đại học Kinh tế - Luật dự kiến tuyển 200 chỉ tiêu cho các chương trình liên kết quốc tế bậc cử nhân do đối tác Anh Quốc cấp bằng, gồm ngành Kinh doanh quốc tế và Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Marketing.

Tháng 12/2025, Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết năm 2026 sẽ đổi mới công tác tuyển sinh theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đầu vào.

Theo đó, đơn vị thống nhất áp dụng phương thức xét tuyển tích hợp, dựa trên ba nhóm tiêu chí gồm: Điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực và kết quả học bạ THPT. Trong đó, điểm thi đánh giá năng lực giữ vai trò chủ đạo trong xét tuyển.

Tỷ trọng của từng tiêu chí sẽ được xác định trên cơ sở phân tích dữ liệu tuyển sinh thực tế trong ba năm gần nhất, nhằm bảo đảm sự phù hợp giữa chất lượng đầu vào và yêu cầu đào tạo. Thí sinh có thành tích học tập nổi trội tại các trường chuyên, năng khiếu sẽ được cộng điểm ưu tiên.

Đại học Quốc gia TP.HCM cho rằng việc triển khai xét tuyển tích hợp giúp giảm số lượng phương thức, hạn chế gây nhiễu thông tin cho thí sinh, đồng thời tạo sự đồng bộ trong đánh giá chất lượng đầu vào giữa các trường thành viên.