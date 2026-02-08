Giới hạn số nguyện vọng, 'siết' học bạ, thí sinh có gặp khó?

Bộ GD&ĐT đề xuất giới hạn tối đa 10 nguyện vọng xét tuyển cho mỗi thí sinh và “siết” điều kiện xét tuyển học bạ. Nội dung này đang nhận được nhiều quan tâm từ phía thí sinh cũng như các cơ sở đào tạo.

Nguyễn Anh Quân (sinh viên Trường ĐH Thủy Lợi) từng phải thi lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 để xét tuyển đại học. Quân cho biết, năm 2024, quy chế tuyển sinh đại học cho phép thí sinh được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng xét tuyển. Quân đạt mức điểm 23,25 khối A00, đăng ký 10 nguyện vọng song đều không trúng tuyển.

Quân cho biết, mức điểm trên có thể trúng tuyển vào nhiều ngành phù hợp với bản thân, song vì tìm hiểu chưa kỹ về các ngành và mức điểm chuẩn hàng năm, cộng thêm tâm lý chủ quan, dẫn đến trượt đại học khi các nguyện vọng chỉ thiếu từ 0,25 đến 1 điểm.

Các chuyên gia khuyên thí sinh cần bình tĩnh, lựa chọn nguyện vọng có chiến lược, tập trung vào ngành học phù hợp nhất với năng lực và định hướng của bản thân, tránh dàn trải.

TS Đỗ Viết Tuân, Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Công nghệ Thông tin và truyền thông, Học viện Quản lý giáo dục cho rằng, thông tin từ các mùa tuyển sinh trước cho thấy, việc đăng ký quá nhiều nguyện vọng gây rất nhiều khó khăn trong công tác tổng hợp xét tuyển, gây quá tải cho hệ thống: “Hầu hết rất hiếm học sinh đều trượt cả 10 nguyện vọng nên việc để con số 10 nguyện vọng tôi cho rằng đã được căn cứ trên dữ liệu thực tế năm ngoái. Việc này cũng giúp tiết kiệm chi phí cho thí sinh”.

Với việc xét tuyển bằng học bạ, TS Đỗ Viết Tuân nhận định thêm điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT của tổ hợp 3 môn tương ứng đạt từ 16 điểm trở lên là phương án ngắn hạn trong bối cảnh điểm trong học bạ nhiều nơi còn chưa phản ánh đúng năng lực học tập của học sinh, do hiện nay chưa có các khâu đánh giá độc lập ở các bài thi giữa kỳ hay cuối kỳ. Tiêu chí này giúp hạn chế bớt tình trạng “làm đẹp” học bạ.

Về lâu dài công tác kiểm tra đánh giá ở bậc phổ thông cần được khảo thí độc lập, dựa vào ngân hàng đề thi độc lập, không phụ thuộc vào nhà trường, khâu kiểm tra, chấm thi cũng cần thực hiện khách quan. Khi đó, điểm học bạ sẽ phản ánh đúng năng lực thực sự của học sinh, là kênh tin cậy cho các trường đại học xét tuyển.

Còn theo TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân, các điều chỉnh của Bộ GD&ĐT nhìn chung hướng tới tăng tính công bằng, tinh gọn hệ thống và bảo đảm chất lượng đầu vào, đồng thời dựa trên phân tích dữ liệu và thực tiễn tuyển sinh nhiều năm.

Đối với đề xuất giới hạn 10 nguyện vọng, TS Lê Anh Đức ủng hộ về mặt chủ trương, nhưng nhấn mạnh cần nghiên cứu kỹ và có lộ trình phù hợp. Dù thống kê cho thấy hơn 98% thí sinh trúng tuyển ở nhóm 10 nguyện vọng đầu, nhưng 1–2% còn lại vẫn tương đương hàng chục nghìn thí sinh, cần được đảm bảo quyền lợi. TS Lê Anh Đức cho rằng nới lên 15-20 nguyện vọng trong giai đoạn đầu sẽ giúp thí sinh và các trường có thời gian thích nghi.

Bên cạnh đó, TS Lê Anh Đức cũng đánh giá, việc không loại bỏ hoàn toàn xét tuyển học bạ, mà gắn với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được đánh giá là giải pháp hài hòa trong bối cảnh hiện nay. Điều chỉnh mức điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ cũng góp phần hạn chế chênh lệch, đảm bảo đánh giá đúng năng lực học tập cốt lõi của thí sinh.

Trước những thay đổi lớn, TS Lê Anh Đức khuyên thí sinh cần bình tĩnh, chủ động tìm hiểu kỹ thông tin, lựa chọn nguyện vọng có chiến lược, tập trung vào ngành học và phương thức phù hợp nhất với năng lực và định hướng của bản thân, tránh dàn trải.

Ths Dương Văn Bá, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Intracom cũng cho rằng, nếu giới hạn số lượng 10 nguyện vọng như dự thảo thông tư, thí sinh cần cân nhắc, tính toán thật kỹ lưỡng khi xét tuyển đại học. Đăng ký thế nào để chắc đỗ vào các trường, các ngành yêu thích là một bài toán khó với thí sinh.

Thí sinh cần ghi nhớ, trong 10 nguyện vọng đó, cần chọn ngành nghề trước, sau đó mới chọn trường. Với mỗi ngành yêu thích, các em nên chọn nhiều trường với mức điểm chuẩn hàng năm ở các ngưỡng khác nhau từ cao đến thấp để chắc chắn đỗ. Thí sinh lưu ý không chọn theo hướng đăng ký nhiều ngành trong cùng một trường. Khi đã chọn được ngành và trường, nguyện vọng nào yêu thích hơn sẽ đặt ở vị trí ưu tiên trước.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), cho hay kết quả thí sinh trúng tuyển trong thời gian qua, cho thấy, thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng 1 chiếm 35,1%; thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng dưới 10 chiếm 98,5%. Số thí sinh xét tuyển ở các đợt bổ sung chiếm hơn 1,0%. Như vậy, số thí sinh trúng tuyển và nhập học ở nguyện vọng lớn hơn 10 là rất thấp. Tại Hội nghị Giáo dục Đại học năm 2025 vừa qua, phần lớn các trường đại học đề xuất giới hạn nguyện vọng đăng ký từ 1-5 cho mỗi thí sinh. Qua phân tích số liệu và bảo đảm cơ hội học tập của học sinh theo cách thức xét tuyển hiện nay mà trong đó tất cả thí sinh được xét chọn bình đẳng dựa trên điểm xét theo từng phương thức xét tuyển mà không phụ thuộc thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký, do đó đề xuất 10 nguyện vọng cho mỗi đợt xét tuyển của một thí sinh là hợp lý. Việc điều chỉnh này góp phần tiết kiệm chi phí cho thí sinh, rút ngắn thời gian xét tuyển và đồng thời đòi hỏi cũng phải tìm hiểu nghiêm túc hơn về ngành nghề đào tạo, đặc biệt là việc xác định ngành học phù hợp với năng lực, sở trường của bản thân. Đối với các chương trình đào tạo giáo viên được nhà nước hỗ trợ ngân sách đào tạo, thí sinh cần xác định rõ ràng mục tiêu nghề nghiệp thông qua việc đặt các nguyện ưu tiên từ 1-3. Việc này cũng làm giảm áp lực cho các trường đại học sư phạm phải xác định chính xác số lượng sinh viên nhập học hưởng ngân sách và xác định vị trí công tác sau khi tốt nghiệp.