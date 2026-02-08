Hai địa phương 'mạnh tay' chi quà Tết cho giáo viên

Trong khi nhiều nơi chỉ áp dụng thưởng Tết chung cho viên chức, hai địa phương này nổi bật với chính sách tặng quà tiền mặt riêng cho giáo viên dịp Tết Bính Ngọ 2026, nhưng không phải thầy cô nào cũng được hưởng.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai chi quà Tết Bính Ngọ năm 2026 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do đơn vị trực tiếp ký hợp đồng lao động, căn cứ theo bảng lương tháng 2/2026, sẽ được nhận quà Tết với mức 2 triệu đồng/người, tăng 200.000 đồng so với năm trước. Dự kiến khoảng 120.000 giáo viên công lập trên địa bàn thành phố sẽ được thụ hưởng chính sách này.

Về nguồn kinh phí thực hiện: Đối với các đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (nhóm 1) và đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 2), kinh phí chi quà Tết được cân đối từ nguồn tài chính của đơn vị.

Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (nhóm 3) và đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 4), ngân sách thành phố sẽ bổ sung dự toán để thực hiện chi trả.

Trước mắt, các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí đã được giao trong dự toán năm 2026 để chi quà Tết, đồng thời gửi văn bản đề nghị bổ sung dự toán kèm bảng lương tháng 2/2026 về Sở GD&ĐT TP.HCM để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Trước đó, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 83/2025/NQ-HĐND quy định đối tượng và mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm đối với một số đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh, áp dụng giai đoạn 2026–2030.

Theo Nghị quyết, mức quà tặng bằng tiền mặt dao động từ 300.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, và 6,5 triệu đồng đối với tập thể. Dự kiến mỗi năm có hơn 169.000 cá nhân, đơn vị được thụ hưởng, với tổng kinh phí khoảng trên 69,2 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Mức quà 2 triệu đồng áp dụng cho bốn nhóm đối tượng quy định tại Điều 2 của Nghị quyết, trong đó có: Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú; Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú; Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú; Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú.

Như vậy, giáo viên tại Quảng Ninh đạt danh hiệu Nhà giáo Nhân dân hoặc Nhà giáo Ưu tú sẽ được nhận quà Tết bằng tiền mặt 2.000.000 đồng/suất từ ngân sách tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

Đối với những tỉnh, thành chưa có chính sách quà Tết riêng cho giáo viên, đội ngũ nhà giáo vẫn được hưởng chế độ tiền thưởng cuối năm theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP, với mức chi phổ biến tương đương khoảng một tháng lương, tùy theo nguồn kinh phí và quyết định của từng địa phương, đơn vị.

Khoản thưởng này được xem là nguồn động viên quan trọng cả về vật chất và tinh thần, góp phần hỗ trợ đời sống và tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.