Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giáo dục

Ngoại ngữ áp đảo khi các tỉnh chốt môn thi thứ 3 vào lớp 10

  • Chủ nhật, 8/2/2026 06:20 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Tính đến thời điểm hiện tại, gần 20 tỉnh, thành đã công bố môn thi vào lớp 10 năm học 2026-2027, nhiều nơi "chốt" môn Ngoại ngữ.

lop 10 anh 1

Học sinh Hà Nội trong kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ GD&ĐT, từ năm 2025, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp.

Nếu thi tuyển, bộ quy định chung việc thực hiện 3 môn thi gồm Toán, Ngữ văn và một môn thứ ba (hoặc bài thi tổ hợp). Môn này nằm trong nhóm: Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học. Các Sở GD&ĐT sẽ công bố môn thứ 3 sau khi kết thúc học kỳ 1 nhưng không muộn hơn ngày 31/3 hàng năm.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, hàng loạt tỉnh, thành đã công bố môn thi thứ ba để các nhà trường và học sinh chủ động trong việc ôn tập.

Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027, tương tự năm ngoái. Theo đó, thí sinh đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn. Các em được đăng ký thứ tiếng khác với thứ tiếng đang học tại trường THCS.

Bài thi môn Ngoại ngữ sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút, có nhiều mã đề thi trong một phòng thi, đảm bảo nguyên tắc hai thí sinh liền kề không trùng mã đề. Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm, được chấm bằng phần mềm máy tính.

TP.HCM cũng chọn Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh) là môn thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2025. Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết lựa chọn này phù hợp với chiến lược giáo dục, đào tạo nhân lực của TP.HCM và kế hoạch phấn đấu sớm đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học như kết luận của Bộ Chính trị.

Đề minh họa thi lớp 10 năm 2025 ở TP.HCM

Trong khi đó, Tuyên Quang chọn môn Khoa học tự nhiên làm môn thi thứ 3. Còn tỉnh Vĩnh Long duy trì không tổ chức thi tuyển vào lớp 10 THPT và Phổ thông Dân tộc nội trú, chỉ xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện, học tập trong 4 năm THCS. Tỉnh chỉ tổ chức thi tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thí sinh thi môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên.

Danh sách các địa phương đã công bố môn thi thứ 3 kỳ thi vào lớp 10 THPT như sau:

STT Tỉnh, thành Môn thi thứ 3
1 Hà Nội Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn)
2 TP.HCM Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh)
3 Cao Bằng Tiếng Anh
4 Hải Phòng Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn)
5 Nghệ An Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp)
6 Đồng Tháp Tiếng Anh
7 Ninh Bình Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga)
8 Lạng Sơn Tiếng Anh
9 TP Huế Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật)
10Thanh HóaTiếng Anh
11Cần ThơNgoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp)
12Đà NẵngNgoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật)
13Tuyên QuangKhoa học tự nhiên
14Vĩnh Long- Xét tuyển
- Trường chuyên: Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh + môn chuyên
15Đồng NaiTiếng Anh
16Lào CaiNgoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung)
17Quảng NinhNgoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc)
18Hưng YênTiếng Anh

Trước đó, Sơn La cũng từng dự kiến tổ chức bài thi tổ hợp nhiều môn cho môn thi thứ ba, nhưng đã rút lại phương án này sau khi tiếp thu ý kiến phản hồi.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.

Trường nào cho phép học sinh lớp 10, 11 thi xét tuyển đại học?

Ngoài học sinh lớp 12, ở kỳ thi riêng để xét tuyển đại học của Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Sư phạm TP.HCM, học sinh lớp 10, 11 cũng có thể dự thi.

20 giờ trước

Ha Noi chot mon thi thu 3 vao lop 10 hinh anh

Hà Nội chốt môn thi thứ 3 vào lớp 10

17:39 29/1/2026 17:39 29/1/2026

0

Chiều 29/1, Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027, tương tự năm ngoái.

Ngọc Bích

lớp 10 môn thi tuyển sinh thi lớp 10

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý