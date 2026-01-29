Hà Nội chốt môn thi thứ 3 vào lớp 10

Chiều 29/1, Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027, tương tự năm ngoái.

Thí sinh Hà Nội trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Theo đó, thí sinh đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn. Các em được đăng ký thứ tiếng khác với thứ tiếng đang học tại trường THCS.

Bài thi môn Ngoại ngữ sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút, có nhiều mã đề thi trong một phòng thi, đảm bảo nguyên tắc hai thí sinh liền kề không trùng mã đề.

Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm, được chấm bằng phần mềm máy tính.

Đề thi gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu trong chương trình lớp 9.

Như vậy, thí sinh Hà Nội tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên sẽ làm ba bài thi gồm Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút), Toán (thời gian làm bài 120 phút) và Ngoại ngữ. Trong đó, bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ GD&ĐT, từ năm 2025, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp.

Nếu thi tuyển, bộ quy định chung việc thực hiện 3 môn thi gồm Toán, Ngữ văn và một môn thứ ba (hoặc bài thi tổ hợp). Môn này nằm trong nhóm: Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học. Các Sở GD&ĐT sẽ công bố môn thứ 3 sau khi kết thúc học kỳ 1 nhưng không muộn hơn ngày 31/3 hàng năm.