Sơn La hoãn phương án thi lớp 10 với bài tổ hợp 6 môn

Qua quá trình tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý, Sở GD&ĐT Sơn La quyết định chưa triển khai phương án thi lớp 10 bằng bài tổ hợp 6 môn.

Học sinh trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Cách đây 10 ngày, Sở GD&ĐT Sơn La dự kiến phương án lựa chọn bài thi thứ ba của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2026 là bài thi tổ hợp, gồm ba môn Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên và Lịch sử - Địa lý (với các mảng kiến thức Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý).

Sở đã tổ chức lấy ý kiến cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, cha mẹ học sinh, các đơn vị liên quan và nhân dân để làm cơ sở hoàn thiện nội dung tham mưu trước khi trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch chính thức.

Sở cho biết đa số ý kiến cho rằng việc tổ chức bài thi tổ hợp là cần thiết, phù hợp với xu hướng đánh giá theo năng lực người học, góp phần nâng cao chất lượng, dạy và học toàn diện các môn trong các nhà trường, tránh học tủ, học lệch môn.

Tuy nhiên, để thực hiện ngay trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 là chưa phù hợp trong thời điểm hiện nay; cần có lộ trình triển khai phù hợp để các cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh có đủ thời gian làm quen, chuẩn bị tâm thế và kiến thức cần thiết.

Do đó, Sở GD&ĐT xác định chưa tham mưu trình UBND tỉnh tổ chức bài thi thứ ba theo hình thức bài thi tổ hợp trong năm nay. Ngành giáo dục tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá tác động và lựa chọn thời điểm triển khai thích hợp hơn.

Dù chưa áp dụng bài thi tổ hợp, Sở GD&ĐT Sơn La vẫn yêu cầu các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các trường có cấp THCS, phải đảm bảo chất lượng giảng dạy đồng đều ở tất cả môn học, tránh dạy tủ và học tủ.

Trước đó, thông tin dự kiến bài thi thứ ba tại Sơn La đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 do Bộ GD&ĐT ban hành, các địa phương có thể chọn hình thức thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp. Riêng với thi tuyển, kỳ thi sẽ gồm hai môn bắt buộc Toán, Ngữ văn và môn thi thứ 3 hoặc bài thi tổ hợp do Sở GD&ĐT lựa chọn.

Quy định áp dụng từ năm 2025, song rất ít địa phương chọn bài thi tổ hợp và chưa có địa phương nào chọn bài thi tổ hợp với nhiều mảng kiến thức như Sơn La dự kiến.

Theo lý giải của Sở GD&ĐT Sơn La, bài thi tổ hợp, gồm cả kiến thức tự nhiên, xã hội và Tiếng Anh, sẽ giúp kỳ thi có tính ổn định về môn thi, không phải thay đổi hàng năm. Học sinh có thể yên tâm học đều các môn, chuẩn bị từ sớm và không có tâm lý chờ đợi.

Ngoài ra, xu thế hiện nay là chuyển từ đánh giá nặng về kiến thức chuyên sâu sang đánh giá tổng hợp, diện rộng. Bài thi tổ hợp sẽ giảm rủi ro cho học sinh, không phải "đánh cược" vào một môn thi, lại phản ánh đầy đủ năng lực.