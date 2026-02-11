'Công chúa Samsung' gây chú ý ở lễ tốt nghiệp của con trai

"Công chúa Samsung" Lee Boo-jin mới đây được truyền thông Hàn Quốc bắt gặp dự lễ tốt nghiệp trung học của con trai Lim Dong-hyun tại thành phố Seoul.

Bà Lee Boo-jin và con trai Lim Dong-hyun tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: Chosun Biz.

Theo Chosun Biz, lễ tốt nghiệp được tổ chức tại trường Trung học Whimoon, quận Gangnam, Seoul vào ngày 9/2. Bà Lee Boo-jin có mặt cùng dì ruột là bà Hong Ra-young, cựu Phó giám đốc điều hành Bảo tàng Nghệ thuật Leeum (Samsung).

Trong suốt buổi lễ kéo dài khoảng một giờ, bà Lee thu hút sự quan tâm của truyền thông khi liên tục mỉm cười, vỗ tay theo dõi các tiết mục biểu diễn và vẫy tay chào con trai từ xa với vẻ mặt rạng rỡ.

Buổi lễ bắt đầu vào khoảng 9h35 sáng bằng phần biểu diễn. Lim Dong-hyun cùng các bạn đã lên sân khấu trình bày nhiều ca khúc rock Hàn Quốc quen thuộc, trong đó có Never Ending Story của ban nhạc Boohwal (Revival) và To You của cố nhạc sĩ Shin Hae-chul.

Bà Lee Boo-jin (phải) và bà Hong Ra-young (trái) cổ vũ con trai, cháu trai biểu diễn tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: Chosun Biz.

Sau phần biểu diễn, bà Lee Boo-jin tiến lên chúc mừng và tặng hoa cho con trai. Tuy nhiên, do quá gây chú ý, báo chí liên tục chụp ảnh và bật flash về phía khán đài, nữ doanh nhân chủ động gửi lời xin lỗi đến những người xung quanh.

Theo thông tin từ nhà trường, Lim Dong-hyun tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, đồng thời nhận giải thưởng của hiệu trưởng, Văn phòng Quận Gangnam cùng học bổng từ Quỹ Whimoon.

Trước đó không lâu, Lim trở thành tâm điểm chú ý khi đạt kết quả cao trong kỳ thi đại học (CSAT) và được tuyển thẳng vào khoa Kinh tế của Đại học Quốc gia Seoul thông qua hình thức xét tuyển sớm cho năm học 2026. Tại Hàn Quốc, Đại học Quốc gia Seoul được xem là cơ sở giáo dục đại học danh giá bậc nhất với tỷ lệ cạnh tranh đầu vào rất cao, theo Korea Times.

Không chỉ gây chú ý với xuất thân, Lim Dong-hyun còn được dư luận quan tâm nhờ những chia sẻ thẳng thắn về phương pháp học tập. Ngày 3/2, trước khi tốt nghiệp, cậu tham gia với tư cách diễn giả tại buổi thuyết minh về kỳ thi nội bộ dành cho học sinh lớp 10 mới nhập học. Chương trình được tổ chức tại một học viện luyện thi ở Daechi-dong - nơi được xem là “thủ phủ” học thêm của Seoul.

Tại đây, Lim tự chuẩn bị tài liệu thuyết trình và chia sẻ kinh nghiệm ôn luyện cho kỳ thi CSAT. Cậu cho biết việc giải khoảng 2.000 câu hỏi cho mỗi kỳ thi đã giúp cải thiện đáng kể sức bền toán học. Đồng thời, người thừa kế gia tộc Samsung khuyến nghị học sinh nên tập trung rèn luyện tư duy phản biện để đối phó với các dạng câu hỏi khó.

Đáng chú ý, Lim Dong-hyun cũng gây tranh luận khi đưa ra lời khuyên cắt đứt hoàn toàn việc sử dụng điện thoại thông minh và chơi game trong suốt 3 năm trung học. Cháu trai của của cố chủ tịch Lee Kun-hee cho rằng điều này giúp tăng khả năng tập trung, mang lại "sự đắm chìm" trong học tập và cảm giác rất đáng giá khi được thoải mái tận hưởng sau khi các kỳ thi kết thúc.