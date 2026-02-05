Hậu duệ gia tộc Samsung 3 năm không dùng điện thoại để vào đại học

Lim Dong-hyun, cháu trai cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee, cho biết ba năm không dùng điện thoại đã giúp anh đỗ Đại học Quốc gia Seoul.

Chủ tịch khách sạn Shilla Lee Boo-jin cùng con trai tham dự buổi dạ tiệc tại Washington, ngày 28/1. Ảnh: Yonhap.

Lim Dong-hyun là con trai bà Lee Boo-jin, Chủ tịch khách sạn Shilla. Tháng 12/2025, anh đã trúng tuyển Đại học Quốc gia Seoul (SNU).

Theo các nguồn tin giáo dục và báo Maeil Business Newspaper, mới đây, Lim xuất hiện với vai trò diễn giả tại một học viện luyện thi ở Daechi-dong, Seoul. Tại đây, anh chia sẻ hành trình trúng tuyển ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc, đồng thời đưa ra lời khuyên về cách chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

Trong bài thuyết trình mang tên “Ba năm THPT Whimoon không hối tiếc”, Lim khuyên học sinh nên hạn chế sự xao nhãng từ điện thoại di động và trò chơi điện tử.

“Rất khó để thực hiện, nhưng tôi có thể khẳng định nó giúp cải thiện khả năng tập trung và cho phép học sinh thực sự đắm mình vào việc học. Cảm giác nhẹ nhõm và vui sướng khi mọi thứ kết thúc sau ba năm dài là điều tôi thực sự trân trọng”, anh nói.

Về phương pháp học tập, Lim cho rằng với môn Ngữ văn, đọc hiểu chính xác và luyện đề các năm trước là chìa khóa. Việc làm nhiều đề thi thử là cần thiết, nhưng học sinh cũng cần cảnh giác với những câu hỏi được xây dựng kém, dựa trên lập luận yếu.

“Việc tiếp xúc với những câu hỏi như vậy có thể hình thành thói quen suy luận sai lệch và dẫn đến lựa chọn đáp án không chính xác”, Lim nói.

Với môn Toán, anh khuyên học sinh nên luyện tập nhiều với bài toán tư duy phân tích. Học sinh cần giải số lượng lớn bài tập để hình thành phản xạ và trực giác tốt.

“Điều này đặc biệt đúng với các kỳ thi thử tháng 6 và tháng 9 do Bộ Giáo dục tổ chức. Với những câu hỏi tư duy phân tích, học sinh nên xây dựng cho mình phương pháp giải riêng”, anh chia sẻ.

Lim trúng tuyển khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Seoul theo diện xét tuyển sớm. Anh duy trì thành tích học tập xuất sắc suốt bậc THCS và THPT, trước khi đạt điểm rất cao trong kỳ thi CSAT.

Như vậy, Lim sẽ trở thành cựu sinh viên của SNU, giống như người cậu của mình là Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, người đã vào Đại học Quốc gia Seoul cách đây 39 năm và theo học chuyên ngành Lịch sử châu Á.