Bỏ lỡ cơ hội vào Harvard vì quên đọc email

Sáu năm sau kể từ ngày nộp đơn vào Đại học Harvard, chàng trai người Hàn Quốc mới phát hiện bản thân đã trúng tuyển nhưng lại bỏ lỡ email thông báo từ trường.

Hyosang chia sẻ câu chuyện đậu Đại học Harvard trên kênh YouTube cá nhân.

"Tôi đậu Harvard nhưng tận 6 năm sau tôi mới biết".

Đây là lời chia sẻ đầy tiếc nuối của nhạc sĩ, YouTuber Hyosang trên mạng xã hội vào cuối năm 2025. Anh cho biết anh đã nhận được thư thông báo trúng tuyển của Đại học Harvard (Mỹ) nhưng bản thân anh không hề nhớ đến sự tồn tại của email này.

Hyosang sinh ra tại Hàn Quốc, sau đó sang Mỹ học trung học và đạt thành tích cao nhất từ năm lớp 10. Nhận thấy học sinh top 10 của trường có nhiều cơ hội vào Ivy League, anh đặt mục tiêu chinh phục Đại học Harvard - ngôi trường mơ ước từ khi còn học lớp 5 nhưng chỉ được đưa vào danh sách chờ.

Thất vọng càng lớn khi nhiều bạn cùng khóa đỗ Princeton, Harvard và Yale, trong khi anh vẫn không nhận được hồi âm dù đã liên tục gửi thư nguyện vọng và kiểm tra cổng tuyển sinh.

Nghĩ rằng cánh cửa vào Harvard đã khép lại, Hyosang chấp nhận trượt Ivy League và theo học trường Âm nhạc thuộc Đại học California-Berkeley. Khi đó, anh bắt đầu viết nhạc và dần theo đuổi con đường trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp.

Cuộc sống của Hyosang cứ thế trôi qua, cho đến 6 năm sau, khi dọn hộp thư email, anh phát hiện Đại học Harvard đã gửi thư cho anh từ 6 năm trước. Email này thông báo anh trúng tuyển và cần anh phản hồi để xác nhận nhập học.

Phát hiện muộn màng khiến nhạc sĩ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc đan xen. Anh thừa nhận ban đầu cảm thấy tức giận vì cơ hội lớn bị đánh mất, sau đó là nỗi buồn khi nghĩ về một con đường khác mà cuộc đời có thể đã rẽ sang.

Tuy nhiên, những cảm xúc đó dần nhường chỗ cho sự tự hào, thậm chí nam nhạc sĩ chia sẻ rằng anh cảm thấy hơi buồn cười.

Chia sẻ thêm về câu chuyện này, Hyosang cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng việc mở email trúng tuyển sau 6 năm không làm thay đổi thực tại hiện tại của anh. Bản thân anh quyết định chia sẻ câu chuyện để giải toả cảm xúc và chia sẻ trải nghiệm cá nhân.

“Tôi chỉ muốn kể câu chuyện này bởi vì nếu tôi là người duy nhất trên thế giới biết câu chuyện, tôi sẽ buồn lắm”, chàng trai hài hước chia sẻ.

Video và bài đăng của Hyosang nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng trăm bình luận.

Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước tình huống hy hữu này, trong khi số khác gửi lời chúc mừng, động viên và cho rằng câu chuyện là minh chứng cho việc thành công có thể đến theo nhiều cách khác nhau.

Một số ý kiến cho rằng những gì đã xảy ra là duyên số, bởi nếu Hyosang thực sự vào Harvard, cuộc đời có thể đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác và không có câu chuyện truyền cảm hứng như hiện tại.