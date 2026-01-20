Thần đồng Hàn Quốc IQ 204 bị từ chối

Dù có IQ cao, đạt điểm xuất sắc trong loạt môn thi, thần đồng 13 tuổi người Hàn Quốc vẫn không thể theo học tại ngôi trường danh giá hàng đầu thế giới.

Baek Kang-hyun có IQ 164 theo thang Wechsler và 204 theo thang Mensa.

Baek Kang-hyun, thần đồng từng gây chú ý trên chương trình Genius Discovery Unit của đài SBS Hàn Quốc, mới đây đã xác nhận không nhận được thư mời nhập học từ khoa Khoa học Máy tính tại Đại học Oxford (Anh).

Thông tin này được Baek công bố trên kênh YouTube cá nhân ngày 13/1 vừa qua. Baek Kang-hyun cho biết kết quả tuyển sinh của Oxford đã được công bố nhưng bản thân không trúng tuyển đại học hàng đầu thế giới.

Điều này khiến thần đồng người Hàn Quốc vừa đau lòng vì đã đặt quá nhiều kỳ vọng, nhưng cũng cảm thấy đây là bài học có ý nghĩa và sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu phía trước.

Từ tháng 9/2025, Baek Kang-hyun đã công khai kế hoạch ứng tuyển vào Đại học Oxford. Cậu đặt mục tiêu vào khoa Khoa học máy tính và đã tham gia bài thi toán học (MAT), đồng thời được mời phỏng vấn - vòng tuyển chọn chỉ dành cho khoảng 400 trong số 1.600 thí sinh.

Trước đó, Baek cũng đã dành hơn 1,5 năm để luyện thi A-Level và đạt điểm A* ở cả 4 môn Toán, Toán Nâng Cao, Vật lý và Hoá học. Những trường tốp đầu như Oxford thường yêu cầu thí sinh phải đạt nhiều điểm A* để được xét tuyển.

Dù vậy, độ tuổi quá nhỏ khiến Baek gặp nhiều rào cản về mặt thủ tục. Hệ thống đăng ký đại học của Anh (UCAS) không cho phép người dưới 13 tuổi tạo tài khoản, buộc cậu phải liên hệ trực tiếp với UCAS và bộ phận tuyển sinh của Đại học Oxford qua email và điện thoại. Ngoài ra, quy định thị thực du học Anh chỉ áp dụng từ 16 tuổi trở lên cũng đồng nghĩa với việc ngay cả khi trúng tuyển, Baek vẫn phải lùi thời điểm nhập học.

Theo Chosun Biz, Baek Kang-hyun nổi tiếng từ năm 2016 khi xuất hiện trên chương trình Genius Discovery Unit và gây ấn tượng với khả năng giải toán từ lúc 41 tháng tuổi. Cậu được ghi nhận có năng khiếu nổi trội về toán học và âm nhạc, đạt chỉ số IQ 164 theo thang Wechsler và 204 theo thang Mensa.

Tháng 3/2023, Baek nhập học trường Trung học Khoa học Seoul khi mới 10 tuổi nhưng nhanh chóng nghỉ học chỉ sau một học kỳ. Gia đình cho biết quyết định này xuất phát từ mong muốn cho con theo đuổi các hoạt động sáng tạo. Tuy nhiên, sau đó, cha mẹ Baek cho biết cậu gặp khó khăn trong việc hòa nhập và bị bạn bè bắt nạt, thậm chí bị gửi thư đe doạ.