Thần đồng Việt vừa giành huy chương vàng Siêu trí nhớ thế giới là ai?

Giải vô địch "Siêu trí nhớ thế giới" lần thứ 34 ghi nhận thành tích 1 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 11 huy chương đồng từ các thí sinh Việt Nam.

Chân dung tuyển thủ Đặng Ngọc Phương Trinh.

Trải qua 3 ngày thi, giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới 2025 (The 34th World Memory Championships - WMC 2025) vừa khép lại thành công. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức.

Năm nay, đội tuyển Việt Nam đứng hạng tư chung cuộc. Ngôi vô địch thuộc về đội tuyển Mông Cổ. Đội tuyển Australia giành hạng nhì, trong khi Trung Quốc xếp ở vị trí thứ ba.

Ở nội dung cá nhân, đội tuyển Việt Nam ghi nhận 1 huy chương vàng do tuyển thủ Đặng Ngọc Phương Trinh giành được cùng 11 huy chương bạc và 11 huy chương đồng. Thành tích này khẳng định sự tiến bộ rõ nét của trí tuệ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Đặng Ngọc Phương Trinh sinh năm 2000, quê tại Lâm Đồng. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô bắt đầu quá trình rèn luyện trí nhớ và theo đuổi việc trở thành một tuyển thủ trong bộ môn siêu trí nhớ hình ảnh.

Đặng Ngọc Phương Trinh (giữa) trên bục cao nhất nhận huy chương vàng của giải.

Tháng 11/2023, Phương Trinh vượt qua 780 thí sinh đến từ nhiều quốc gia để đạt huy chương vàng Siêu trí nhớ thế giới diễn ra tại Ấn Độ. Đặc biệt, thành tích của cô còn phá được kỷ lục thế giới.

Trước đó, Đặng Ngọc Phương Trinh giúp tuyển Việt Nam đoạt giải 4 tại giải vô địch trí nhớ châu Á - Thái Bình Dương và vào top 10 Siêu trí nhớ thế giới 2019.

Đặng Ngọc Phương Trinh và chị gái Đặng Thu Hiền cũng là cặp chị em được mệnh danh là “siêu sao trí nhớ Việt Nam” vì vượt qua gần 100 đối thủ để đoạt giải quán quân và á quân cuộc thi Siêu trí nhớ Việt Nam 2009.

Đánh giá về đội tuyển Việt Nam tại Siêu trí nhớ thế giới 2025, ông Jerome Hoarau - Chủ tịch Hội đồng Thể thao trí tuệ Pháp, cho rằng các vận động viên Việt Nam thể hiện được sự cân bằng rất cần thiết giữa nhiệt huyết, sự điềm tĩnh và tinh thần khiêm tốn.

Chủ tịch Hội đồng Thể thao Trí tuệ Mỹ, ông John Graham, nhận định giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới 2025 tại Việt Nam là một trong những giải đấu được tổ chức bài bản và chuẩn bị tốt nhất mà ông từng trải nghiệm.

Từ thành công vang dội của giải đấu, Chủ tịch cuộc thi đã trao cờ đăng cai cho Việt Nam tiếp tục là nước chủ nhà của Siêu trí nhớ Thế giới năm 2026.