Số thí sinh thi lớp 10 ở TP.HCM tăng mạnh

Theo báo cáo về thực trạng mạng lưới trường lớp được Sở GD&ĐT TP.HCM công bố ngày 10/3, năm nay TP.HCM có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng gần 43.000 em so với năm trước.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi lớp 10. Ảnh: Duy Hiệu.

Mức tăng tập trung chủ yếu ở khu vực TP.HCM cũ với hơn 27.000 học sinh, trong khi Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) lần lượt tăng hơn 8.400 và 7.200 em.

Trước áp lực gia tăng số lượng học sinh, Sở GD&ĐT đặt mục tiêu tuyển gần 118.400 em vào lớp 10 công lập trong năm học tới, tương đương tỷ lệ trúng tuyển khoảng 70%. Khoảng 51.000 học sinh còn lại dự kiến theo học tại các trường THPT tư thục, trường trung cấp hoặc hệ giáo dục thường xuyên.

Chỉ tiêu vào lớp 10 công lập của TP.HCM năm học 2026-2027 cụ thể như sau:

Khu vực Dự kiến số học sinh lớp 9 tốt nghiệp Khả năng tiếp nhận (45 học sinh/lớp) Số học sinh còn lại Tỷ lệ đỗ Số chỉ tiêu lớp 10 theo mục tiêu tiếp nhận của TP HCM (70%) Khu vực 1 (TP.HCM cũ) 114.791 74.970 39.821 65% 80.354 Khu vực 2 (Bình Dương cũ) 31.538 13.839 17.699 44% 22.077 Khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) 22.751 14.930 7.821 66% 15.926 Tổng cộng 169.080 103.739 65.341 61% 118.356

Tuy nhiên, theo tính toán dựa trên sĩ số tiêu chuẩn 45 học sinh mỗi lớp, hệ thống trường THPT công lập của TP.HCM hiện tại chỉ có khả năng đáp ứng hơn 103.700 chỗ học, tương đương tỷ lệ trúng tuyển khoảng 61%. Sự chênh lệch này cho thấy áp lực lớn đối với mạng lưới trường lớp, đặc biệt tại một số khu vực.

Cụ thể, các trường THPT công lập tại khu vực TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có thể tuyển khoảng 65-66% số học sinh tốt nghiệp THCS, trong khi tỷ lệ này tại Bình Dương cũ chỉ đạt khoảng 44%.

Để nâng khả năng tiếp nhận học sinh theo mục tiêu đề ra, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường THPT khẩn trương rà soát cơ sở vật chất, đồng thời đề xuất nhu cầu mua sắm trang thiết bị, sửa chữa, cải tạo phòng học nhằm tăng thêm chỗ học cho học sinh trong năm học tới.

2026 là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức thi lớp 10 sau sáp nhập. Thành phố dự kiến tổ chức thi lớp 10 vào ngày 1-2/6. Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, việc xác định sớm thời gian thi nhằm bảo đảm hoàn thành chương trình năm học đúng tiến độ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp trong năm học 2026-2027.

Các môn thi của năm nay vẫn được duy trì như các năm trước, gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Về thời gian làm bài, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn và Toán trong thời gian 120 phút, môn Ngoại ngữ 90 phút còn môn chuyên có thời gian làm bài là 150 phút.