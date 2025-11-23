Thần đồng nhận bằng tiến sĩ khi mới 15 tuổi

Ở tuổi 15, Laurent Simons nhận bằng tiến sĩ về Vật lý lượng tử. Sắp tới, cậu sẽ theo đuổi tấm bằng tiến sĩ tiếp theo ở lĩnh vực y khoa.

Laurent Simons nhận bằng tiến sĩ ở tuổi 15. Ảnh: VTM Nieuws.

Nam sinh người Bỉ Laurent Simons vừa trở thành tiến sĩ Vật lý lượng tử ở tuổi 15 sau khi bảo vệ thành công luận án tại Đại học Antwerp, theo VTM Nieuws.

Chia sẻ ngay sau buổi bảo vệ luận án, cậu cho biết mục tiêu tiếp theo là “tạo ra siêu nhân”, đồng thời bày tỏ tham vọng nghiên cứu vượt xa khuôn khổ học thuật thông thường.

Simons gây chú ý từ năm 2022 khi hoàn thành bằng cử nhân Vật lý loại xuất sắc tại Đại học Antwerp ở tuổi 12, rút ngắn chương trình 3 năm chỉ còn 18 tháng.

Trước đó, cậu tốt nghiệp trung học khi mới 8 tuổi và sớm được các tập đoàn lớn cùng mạnh thường quân giàu có săn đón. Dù vậy, Simons vẫn giữ sự bình tĩnh và tập trung vào định hướng riêng.

Cha mẹ cậu là ông Alexander và bà Lydia luôn thận trọng, từ chối lời mời hợp tác sớm từ các công ty công nghệ ở Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm con trai theo đuổi nghiên cứu những lĩnh vực mà con luôn mong ước.

Niềm đam mê kết hợp vật lý, hóa học, y học và trí tuệ nhân tạo của Laurent đã hình thành từ sớm. Khi 9 tuổi, trước khi chuyển sang ngành Vật lý tại Antwerp, cậu từng theo học kỹ thuật điện tại Đại học Công nghệ Eindhoven nhưng rời chương trình do bất đồng về tiến độ tốt nghiệp.

Quá trình nghiên cứu của cậu tiếp tục mở rộng qua kỳ thực tập tại Viện Max Planck (Đức). Tại đây, thần đồng người Bỉ khám phá sự giao thoa giữa vật lý và y học.

Ngay sau khi trở thành tiến sĩ Vật lý lượng tử, Simons cùng cha trở lại Munich để bắt đầu chương trình tiến sĩ thứ hai về Khoa học y khoa, đặt trọng tâm vào trí tuệ nhân tạo. Nhiều chuyên gia nhận định sự nghiệp khoa học của cậu bé 15 tuổi mới chỉ là khởi đầu.